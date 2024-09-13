Binance анонсувала лістинг Hamster Kombat, Coinbase запустила свою версію обгорнутого BTC: що нового на ринку

Binance анонсувала Launchpool-фармінг і лістинг Hamster Kombat

Криптовалютна біржа Binance анонсувала лістинг токена Hamster Kombat (HMSTR), який відбудеться 26 вересня о 15:00 за київським часом.

Платформа також оголосила про старт Launchpool-кампанії з фармінгу HMSTR. З 19 вересня протягом семи днів власники BNB і стейблкоїна FDUSD зможуть добувати монети найпопулярнішого Telegram-клікера.

Розподілу через платформу Launchpool підлягають 3 млрд HMSTR — 3% від загальної пропозиції монети (100 млрд HMSTR).

Після завершення кампанії стануть доступні спотові пари: HMSTR/USDT, HMSTR/BNB, HMSTR/FDUSD і HMSTR/TRY. Токену «тапалки» присвоять тег Seed, який використовується для класифікації криптопроєктів на початкових етапах розробки.

Крім іншого, у користувачів з’явиться можливість блокування HMSTR у продуктах Simple Earn за «спеціальною річною процентною ставкою».

Раніше лістинг токена Hamster Kombat анонсувала біржа OKX. Як і у випадку з Binance, він відбудеться в день аірдропу — 26 вересня.

Coinbase запустила свою версію обгорнутого біткоїна

Криптовалютна біржа Coinbase оголосила про запуск cbBTC. Це токен на базі стандарту ERC-20, забезпечений біткоїнами на балансі компанії у співвідношенні один до одного.

На початковому етапі актив буде доступний тільки у двох мережах — Base та Ethereum, однак, як заявили в команді, у майбутньому цей список розширять.

«Як найстаріший і найбільш широко використовуваний криптоактив, біткоїн відіграє важливу роль у залученні користувачів. Передаючи кошти через більшу кількість ланцюжків, загорнуті активи, такі як cbBTC, допомагають побудувати більш ефективну, взаємопов'язану і велику фінансову екосистему», — ідеться в офіційній заяві біржі.

Зазначається, що cbBTC вирішує одну з ключових проблем біткоїна, забезпечуючи його вільний потік в екосистемі DeFi. Користувач може використовувати обгорнуті активи для забезпечення безпеки протоколів, запозичення коштів і отримання доходу.

SEC стягнула $1,5 мільйона з інвестиційної платформи eToro

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) стягнула $1,5 млн з інвестиційної платформи eToro USA LLC.

«Щонайменше з 2020 року eToro функціонувала як брокер і клірингова агенція, надаючи клієнтам у США можливість торгувати через свою онлайн-платформу пропонованими та продаваними як цінні папери криптоактивами. Однак компанія не виконала вимоги щодо реєстрації, передбачені федеральним законодавством про цінні папери», — йдеться у повідомленні відомства.

Тепер клієнти зі США зможуть торгувати на платформі тільки біткоїном, Bitcoin Cash і Ethereum, згідно з рішенням SEC. Користувачам також дадуть 180 днів, щоб продати всі інші криптоактиви.

CEO і співзасновник eToro Йоні Ассія заявив, що регуляторні труднощі в США матимуть незначний вплив на діяльність компанії в глобальному масштабі.

«За межами США користувачі eToro, як і раніше, матимуть доступ до більш ніж 100 фінансових інструментів. Бувши глобальною платформою для торгівлі та інвестування з безліччю активів, ми продовжуємо демонструвати впевнене зростання і, як і раніше, прагнемо стати публічною компанією в майбутньому», — зазначив він.

Криптобіржа CEX.io відновила роботу у Великій Британії

Криптовалютна біржа CEX.io офіційно відновила роботу і процес отримання AML-ліцензії у Великій Британії. Про це повідомляє The Block.

CEX.io пішла з цього ринку після того, як Управління з фінансового нагляду та регулювання Великої Британії (FCA) запровадило нові правила для просування криптовалютних послуг і продуктів у жовтні 2023 року.

Щоб виконати вимоги регулятора, компанія уклала угоду з ліцензованим посередником — фірмою Gateway 21. Нові правила передбачають впровадження низки заходів, зокрема анкетування інвесторів, попередження про ризики та прозорість умов.

Проте біржа все ще не отримала AML-ліцензію від FCA. У зв’язку з цим вона пропонує свої послуги з Литви, де зареєстрована компанія.