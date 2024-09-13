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13 вересня 2024, 9:29

Україна повинна мобілізувати внутрішні надходження для критично важливих витрат — МВФ

Міжнародний валютний фонд вважає необхідним для України мобілізувати внутрішні доходи, у тому числі запровадити фінансові обмеження та збільшити обсяги податкових надходжень. Про це заявила в четвер директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, повідомляє Укрінформ.

Міжнародний валютний фонд вважає необхідним для України мобілізувати внутрішні доходи, у тому числі запровадити фінансові обмеження та збільшити обсяги податкових надходжень.
Фото: gorod.dp.ua

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Щодо конкретного запитання про податки й доходи (в Україні - ред.) до 2025 року я можу сказати, що мобілізація внутрішніх надходжень у середньостроковій перспективі є ключовою складовою програми (EFF — ред.)", — зазначила представниця МВФ.

Вона підкреслила, що це має допомогти «створити простір для критично важливих витрат». У цьому контексті, за її словами, важливо зберегти «буфери» для реагування на виклики, а також відновити фіскальну та боргову стійкість.

Таким чином вона прокоментувала останні заяви МВФ щодо підсумків п’ятого перегляду програми EFF для України. У Фонді, зокрема, вказали, що бюджет України на 2025 рік має враховувати фінансові обмеження та забезпечення стійкості боргу.

Крім того, у МВФ наголошують на необхідності збільшення в Україні обсягів податкових надходжень, «щоби створити простір для критично важливих витрат, зберегти необхідні резерви та відновити фіскальну стабільність».

Читайте також: МВФ пропонує збільшити ставку ПДВ — Гетманцев

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що МВФ та Україна досягли угоди на рівні персоналу про фінансову допомогу на суму понад $1 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
potator
potator
13 вересня 2024, 9:40
#
Что делать, если не хватает молока? · Носите ребенка на руках животом к животу как можно чаще. Согласно данным специалистов, это помогает усилить лактацию.))))
+
0
Strain
Strain
13 вересня 2024, 9:53
#
Можно еще заняться уринотерапией и гомеопатией.
Последняя особенно эффективна для нашего бюджета.
+
0
TAN72
TAN72
13 вересня 2024, 10:11
#
Перспектива весёлая в будущем если оно будет.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
13 вересня 2024, 10:14
#
Хто такая Украина это что религия новая? Нужно называть вещи своими именами, конкретно кто из физического мира ФИО.
+
0
Rubi0
Rubi0
13 вересня 2024, 10:16
#
В общем фраза «я ваш приговор» снова заиграла новыми красками))
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
13 вересня 2024, 10:58
#
Ребята уже не знают как более прозрачно зеленым менеджерам намекнуть, что никто не будет продление их срока вечно спонсировать.
+
0
Rumatha
Rumatha
13 вересня 2024, 12:12
#
Вся мировая система держится на долгах . Прикол в том, что эта система на какой-то стадии становится нежизнеспособной (начинаются кризисы, сокращения, банкротства), Но как раз война и помогает этой системе держаться на плаву, не взирая на циклы развития и падения. И поэтому те организации, которые ссужают деньги нам, не менее нашего заинтересованы, чтобы мы их взяли. Посмотрите на досуге фильмы «Деньги — пирамида долгов», «Дух времени»…
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