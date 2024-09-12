У четвер, 12 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
12 вересня 2024, 9:02
На сьогодні відключення світла не заплановані
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Енергетики закликають громадян споживати електроенергію ощадливо.
«Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним — до 20 годин.
Джерело: Мінфін
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