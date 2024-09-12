На сьогодні відключення світла не заплановані

У четвер, 12 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Енергетики закликають громадян споживати електроенергію ощадливо.

«Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним — до 20 годин.