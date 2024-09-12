Україна зайняла 6 місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 вересня 2024, 14:03

Україна зайняла 6 місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів

Україна опинилася на 6 місці в рейтингу Chainalysis за рівнем прийняття криптоактивів у 2024 році. Порівняно з минулим роком наша країна опустилася в загальному заліку на одну позицію.

Україна опинилася на 6 місці в рейтингу Chainalysis за рівнем прийняття криптоактивів у 2024 році.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Глобальний індекс прийняття криптоактивів Chainalysis складається з декількох підіндексів.

Порівняно з минулим звітним періодом експерти відзначили істотне просідання якості централізованого обслуговування, але водночас і зростання DeFi-сегмента.

Лідерство у рейтингу в Індії, Нігерії, Індонезії, США та В'єтнаму. До десятки найкращих також увійшли: росія, Філіппіни, Пакистан і Бразилія.

Рейтинг замикають Канада, Південна Корея і Китай, який раніше був на 11 місці.

Експерти Chainalysis зазначили, що загальний рівень прийняття зріс у період із 2023 по 2024 рік. Показник перевищує значення 2021 року, коли ринок був у «бичачій» фазі циклу, підкреслили аналітики.

Також зазначається, якщо 2023 року зростання рівня прийняття простежувалося переважно в країнах із доходом нижче за середній, то тепер ця тенденція стала більш глобальною. Експерти відзначили зниження показника тільки в країнах із високим рівнем доходу.

Bitcoin лідирує

У розрізі активів лідирує біткоїн, що експерти пов’язують із запуском спотових біржових фондів на базі активу в США. Серед роздрібних інвесторів домінують Ethereum, альткоїни та стейблкоїни.

Також експерти заявили про зростання DeFi-сегмента в таких регіонах, як Східна Європа, Латинська Америка та Африка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
12 вересня 2024, 14:29
#
Продвинуті:)))
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
12 вересня 2024, 15:29
#
Та да… серед Нігерії та Вьєтнаму… Індуси то ще ті новатори.
+
0
bonv
bonv
12 вересня 2024, 16:48
#
США, Індонезія, Канада, Південна Корея і Китай ти в упор не бачиш?
Чи аби що, як завжди, ляпнути не в тему?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами