Електронна автоцивілка — поліс майбутнього

Кожен власник авто повинен мати страховий поліс Автоцивілку. Це вимоги закону та безпеки. В останні роки водії можуть обирати між паперовим та електронним полісом. Чи має електронна Автоцивілка якісь переваги? Безумовно, бо це — поліс майбутнього. Чому це так, розбираємо у матеріалі.

Що пропонує Автоцивілка

Пригадаємо спочатку, що власне забезпечує Автоцивілка.

Захист водія та пасажирів. Автоцивілка, чи ОСЦПВ, забезпечує покриття збитків, завданих третім особам у випадку ДТП.

Відповідність законодавству. Згідно з українським законодавством, всі власники транспортних засобів повинні мати чинну Автоцивілку. Її відсутність може призвести до штрафів і інших правових наслідків.

Психологічний спокій. Маючи Автоцивілку, ви не створите проблем іншим людям та будете відчувати себе впевненіше на дорозі.

Переваги електронної Автоцивілки

Електронна Автоцивілка забезпечитьдодаткові переваги, на які варто звернути увагу.

1. Зручність оформлення та використання

Електронні поліси можна оформити онлайн, що дозволяє заощадити час і уникнути необхідності відвідувати офіс страхової компанії. Після оформлення поліс автоматично надходить на електронну пошту.

У страховій ARX придбання поліса займає 5−7 хвилин, все можна зробити за допомогою смартфону на сайті компанії. При цьому Автоцивілка від ARX одна з найнадійніших на ринку.

Онлайн можна придбати як класичну Автоцивілку, так і розширений її варіант. В ARX це Автоцивілка «Все включено». Пропонуться комплексний страховий продукт, що включає у себе обов’язкову автоцивілку, добровільну автоцивілку та КАСКО «Прямий захист».

2. Моментальна перевірка та контроль

Електронний поліс автоцивілки реєструється в базі даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), що дозволяє миттєво перевірити його чинність через інтернет або мобільний додаток.

3. Екологічність

Використання електронних полісів зменшує потребу у папері, що сприяє збереженню довкілля. Це відповідає сучасним тенденціям зменшення впливу людської діяльності на екосистему.

4. Мобільні застосунки

Деякі страхові компаній пропонують мобільні застосунки, що дозволяють керувати своїм полісом

MyARX, застосунок страхової ARX, дозволяє клієнтам зберігати усі договори, спілкуватися з компанією, слідкувати за етапами страхової справи, відстежувати договори родини, купувати нові договори. Він працює як ваш власний страховий офіс.

Автоцивілка онлайн у новому законі

З 1 січня 2025 року набирає чинності новий закон про Автоцивілку. Закон передбачає багато змін, у тому числі велике місце відведено електронному ОСЦПВ.

Важливим стане перехід на електронний поліс та відмова від паралельного існування паперового бланка поліса. Клієнт зможе миттєво перевірити, чи його поліс дійсний в централізованій базі даних Моторного бюро (МТСБУ). Це значно покращить ситуацію з шахрайством та фальшивими полісами, дасть можливість регулятору швидко реагувати у випадку банкрутства компанії, а МТБСУ виплачувати відшкодування потерпілим.

У сучасному світі, де цифрові технології стають все більш затребуваними, електронні поліси — це страхування майбутнього, і в ARX вам запропонують найкращий варіант.