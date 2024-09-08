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8 вересня 2024, 15:06

«Національний кешбек»: Мінкульт пропонує розширити програму на книги та послуги книгарень

Міністерство культури та інформаційної політики України пропонує розширити програму «Національний кешбек» і додати до переліку книги та послуги книгарень. Про це повідомляє пресслужба Мінкульту.

Міністерство культури та інформаційної політики України пропонує розширити програму «Національний кешбек» і додати до переліку книги та послуги книгарень.
Фото: pixabay.com

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«У переліку послуг та товарів, доступних для кешбеку, відсутні послуги розповсюджувачів книговидавничої продукції (книгарень). Крім того, кошти кешбеку неможливо використати на придбання готових книжок», — йдеться у повідомлені.

Відтак, пропонується доповнити перелік кодами МСС: 5942 «Книгарні» та 5192 «Книги, періодичні видання та газети».

У Мінкульті нагадали про досвід реалізації державної програми «єПідтримка».

«За два місяці її дії, з грудня 2021 по лютий 2022 року, майже 9 млн українців витратили загалом 3,4 млрд грн, найбільше коштів пішли саме на придбання книг», — зазначили у міністерстві.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що починаючи з 24 серпня 2024 року українські виробники можуть подавати заявки на участь в програмі «Національний кешбек» через портал «Дія».

Як отримати кешбек

Програма передбачає отримання споживачами компенсації в розмірі 10% вартості придбаних ними українських товарів.

Щоб отримувати кешбек, споживачам потрібно в банках, картками яких людина користується, надати згоду на передачу інформації про оплати в магазинах, що приєднались до програми. А також в одному із банків відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту у додатку чи фізичному відділенні.

Потім в мобільному застосунку «Дія» обрати послугу «Національний кешбек», де потрібно вказати спеціальну картку, на яку буде щомісячно зараховуватися кешбек.

Максимальний обсяг кешбеку — 3 тис. грн за місяць. Кошти кешбеку громадяни зможуть витрати на оплату послуг, зокрема, комунальних та медичних, придбання військових облігацій, чи зробити донат на підтримку збройних сил тощо.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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