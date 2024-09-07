Криптобіржа Bybit отримала від регулятора Казахстану дозвіл на повну ліцензію

Криптовалютна біржа Bybit оголосила про схвалення на отримання повної регуляторної ліцензії від Управління з фінансових послуг Астани (AFSA).

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Bybit стала другою криптобіржею після Binance, яка отримала такий дозвіл від регулятора Казахстану.

Зазначається, що для отримання схвалення біржа пройшла повну AML-перевірку, аудит ведення бізнесу та відповідність вимогам. Це є частиною зусиль Bybit щодо забезпечення нових можливостей для користувачів у Казахстані та інших країнах Співдружності Незалежних Держав (СНД).

«Казахстан став ключовим гравцем у глобальній криптоекосистемі, і ми дуже раді розширювати наші послуги на такому динамічному ринку», — сказав Бен Чжоу, співзасновник і генеральний директор Bybit.

Після отримання повної ліцензії Bybit Kazakhstan пропонуватиме різні продукти та послуги, пов’язані з цифровими активами.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Binance отримала згоду на повну ліцензію від регулятора Казахстану.