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7 вересня 2024, 16:01

Криптобіржа Bybit отримала від регулятора Казахстану дозвіл на повну ліцензію

Криптовалютна біржа Bybit оголосила про схвалення на отримання повної регуляторної ліцензії від Управління з фінансових послуг Астани (AFSA).

Криптовалютна біржа Bybit оголосила про схвалення на отримання повної регуляторної ліцензії від Управління з фінансових послуг Астани (AFSA).►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиBybit стала другою криптобіржею після Binance, яка отримала такий дозвіл від регулятора Казахстану.

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Bybit стала другою криптобіржею після Binance, яка отримала такий дозвіл від регулятора Казахстану.

Зазначається, що для отримання схвалення біржа пройшла повну AML-перевірку, аудит ведення бізнесу та відповідність вимогам. Це є частиною зусиль Bybit щодо забезпечення нових можливостей для користувачів у Казахстані та інших країнах Співдружності Незалежних Держав (СНД).

«Казахстан став ключовим гравцем у глобальній криптоекосистемі, і ми дуже раді розширювати наші послуги на такому динамічному ринку», — сказав Бен Чжоу, співзасновник і генеральний директор Bybit.

Після отримання повної ліцензії Bybit Kazakhstan пропонуватиме різні продукти та послуги, пов’язані з цифровими активами.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Binance отримала згоду на повну ліцензію від регулятора Казахстану.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
7 вересня 2024, 18:00
#
Заживуть:)))
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