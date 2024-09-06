Ліцензія Binance у Казахстані та криптовалютна карта від Mercuryo і Mastercard: що нового на ринку

Binance отримала згоду на повну ліцензію від регулятора Казахстану

Управління з фінансових послуг Астани (AFSA) надало згоду криптовалютній біржі Binance на отримання повної регуляторної ліцензії.

У повідомленні сказано, що це схвалення на один крок наближає казахстанський підрозділ біржі до того, щоб стати першим повністю регульованим майданчиком для торгівлі цифровими активами (DATF) в країні.

Відомо, що для отримання згоди регулятора Binance пройшла через декілька аудитів, а також отримала сертифікати ISO для ІТ-систем організації. Крім того, AFSA провело ретельну оцінку своєї діяльності, щоб переконатися, що Binance відповідає всім застосовним вимогам і підтримує першокласні системи та процеси.

«Після отримання повної ліцензії підрозділ Binance у Казахстані матиме право керувати торговим центром віртуальних активів, здійснювати основні інвестиційні операції та пропонувати послуги зі зберігання віртуальних активів. Отримання повної ліцензії дасть змогу Binance Kazakhstan розширити свої пропозиції та краще обслуговувати місцеву екосистему цифрових активів», — йдеться у повідомленні.

Регулятор Великої Британії відхилив 87% заявок криптокомпаній за рік

Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) відхилило 87% заявок від криптовалютних компаній через невідповідність вимогам. Це випливає з річного звіту організації.

«Понад 87% заявок на реєстрацію криптокомпаній було відкликано, відхилено або заборонено через слабкий контроль за відмиванням грошей», — йдеться в документі.

Схвалення отримали тільки чотири контрагенти. Ще 15 відкликали свої заявки, а за дев’ятьма кейсами Управління відповіло відмовою.

З 2020 року схвалення отримали 47 криптокомпаній. Це 14% від усієї кількості заявок — 359.

Глава опозиції Венесуели назвала біткоїн «рятувальним кругом»

Головна опозиціонерка Венесуели Марія Коріна Мачадо назвала біткоїн «рятувальним кругом» для країни та її населення. Про це вона заявила в рамках інтерв'ю для CSO Фонду захисту прав людини Алекса Гладштейна.

Мачадо звинуватила колишнього президента країни Уго Чавеса і чинного главу держави Ніколаса Мадуро в знеціненні болівара. Вона вважає, що саме їхні дії призвели до гіперінфляції.

«Ця фінансова репресія, заснована на спонсорованому державою грабежі, крадіжках і безконтрольному друкуванні грошей, паралізувала економіку», — підкреслила вона.

Політик вважає, що біткоїн став не просто фінансовим інструментом, а справжнім «рятувальним кругом».

«Біткоїн допомагає обійти встановлені урядом обмеження, обмінні курси безлічі людей. З гуманітарного інструменту він перетворився на важливий засіб опору», — зазначила вона.

За словами Мачадо, опозиція розглядає можливість використання біткоїна як національного резерву. Політикиня назвала його важливою частиною плану відновлення Венесуели в розрізі забезпечення прозорості, прав власності та підтримки економічних свобод.

Mercuryo запускає криптовалютну дебетову картку в партнерстві з Mastercard

Компанія Mercuryo оголосила про співпрацю з платіжним гігантом Mastercard, у рамках якої було випущено новий продукт під назвою Spend. Це криптовалютна дебетова картка з підтримкою різних мереж.

У компанії підкреслили, що Spend нічим не відрізняється від звичайної картки Mastercard. Її можна інтегрувати в платіжні сервіси Apple Pay або Google Pay, а також розплатитися через термінал.

Картка деномінована в євро. Комісія за випуск картки становить 1,6 євро ($1,8), щорічна плата за обслуговування — 1 євро ($1,1). Крім того, Mercuryo як постачальник послуг стягує комісію в розмірі 0,95%.

Згідно з офіційним релізом, картку підтримують у 90 млн торгових точок по всьому світу. Також вона сумісна з такими мережами, як Ethereum, Solana, TON, Polkadot, NEAR, ZKsync та інші.

У компанії зазначили, що продукт підтримує безшовну інтеграцію з криптогаманцями. У релізі підкреслюється, що Mercuryo планує оголосити про нових партнерів ініціативи найближчим часом.

На початковому етапі послугою можуть скористатися тільки клієнти в Європі. Пізніше її обіцяють розширити на інші ринки.