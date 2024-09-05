Головне за четвер: МВФ пропонує збільшити ставку ПДВ, уряд готує нові правила продажу держбанків

Місія Міжнародного валютного фонду бачить недостатність ресурсів в законопроєкті з підвищення податків і серед додаткових джерел пропонує переглянути ПДВ. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за результатами зустрічі місії МВФ за участі Мінфіну та НБУ.

Уряд готує нові правила продажу державних банків

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт N11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.

Депозити, кредити, обмін валюти: які умови запропонують банки у вересні

З початком осені в Україні пожвавилася ділова активність, хоча війна дуже змінила саме це поняття. Проте до початку сезону готувалися й фінансисти. «Мінфін» розглянув, яких змін зазнають умови за їх основними сервісами, де і кому можна буде шукати вигідніші пропозиції фінансистів.

Китайські компанії «скидують» $1 трлн: чи вплине це на курс долара в Україні і світі (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

Китайські компанії «скидують» $1 трлн;

Чому китайці планують продавати долари;

Скільки накопичили китайці;

Які фактори можуть вплинути на стан справ;

Чого можна чекати від Китаю;

Чи продадуть китайці $1 трлн?

Прогноз курсу долара та євро на період з 5 по 11 вересня.

Рейтинг стійкості: Укрсиб посунув monobank і до нього вкладники ставляться найлояльніше

З початку року банки практично не стикалися з браком коштів, адже суми, які розміщували громадяни на їх рахунках, стабільно зростали. Однак у липні офіційна статистика вже зафіксувала відтік коштів. Чи готовий фінансовий сектор до такого виклику, та чи реальна загроза втрати заощаджень громадян, розбирався «Мінфін» під час підготовки Рейтингу стійкості українських банків за другий квартал цього року.