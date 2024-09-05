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5 вересня 2024, 20:00

Головне за четвер: МВФ пропонує збільшити ставку ПДВ, уряд готує нові правила продажу держбанків

МВФ пропонує збільшити ставку ПДВ — Гетманцев

Місія Міжнародного валютного фонду бачить недостатність ресурсів в законопроєкті з підвищення податків і серед додаткових джерел пропонує переглянути ПДВ. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за результатами зустрічі місії МВФ за участі Мінфіну та НБУ.

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Депозити, кредити, обмін валюти: які умови запропонують банки у вересні

З початком осені в Україні пожвавилася ділова активність, хоча війна дуже змінила саме це поняття. Проте до початку сезону готувалися й фінансисти. «Мінфін» розглянув, яких змін зазнають умови за їх основними сервісами, де і кому можна буде шукати вигідніші пропозиції фінансистів.

Китайські компанії «скидують» $1 трлн: чи вплине це на курс долара в Україні і світі (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

  • Китайські компанії «скидують» $1 трлн;
  • Чому китайці планують продавати долари;
  • Скільки накопичили китайці;
  • Які фактори можуть вплинути на стан справ;
  • Чого можна чекати від Китаю;
  • Чи продадуть китайці $1 трлн?
  • Прогноз курсу долара та євро на період з 5 по 11 вересня.

Рейтинг стійкості: Укрсиб посунув monobank і до нього вкладники ставляться найлояльніше

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Джерело: Мінфін
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