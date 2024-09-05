Рейтинг стійкості: Укрсиб посунув monobank і до нього вкладники ставляться найлояльніше

З початку року банки практично не стикалися з браком коштів, адже суми, які розміщували громадяни на їх рахунках, стабільно зростали. Однак у липні офіційна статистика вже зафіксувала відтік коштів. Чи готовий фінансовий сектор до такого виклику, та чи реальна загроза втрати заощаджень громадян, розбирався «Мінфін» під час підготовки Рейтингу стійкості українських банків за другий квартал цього року.

У липні цього року банківська система зіткнулася з незвичним для себе явищем — відтоком коштів фізичних осіб. Якщо на початок місяця громадяни тримали в банках 1,147 трлн грн, то на перше серпня ця сума скоротилася до 1,143 трлн. Таким чином, загальний відтік коштів становив близько 4 млрд, або 0,35%.

Скорочення незначне, але привернуло увагу спостерігачів, адже це перше зниження обсягу коштів громадян у банках із травня 2023 року: тоді загальна сума знизилася менш ніж на 1 млрд грн, і травень став єдиним місяцем року з такою динамікою.

В Нацбанку назвали декілька причин, які змусили громадян забирати гроші з банків. Перший чинник — сезонний, адже влітку період відпусток, і традиційно люди активніше витрачають гроші. Другий — ослаблення гривні, яке активізувало попит на валюту. Третій — перебої з електроенергією, що змусило багатьох витратитись на джерела альтернативного електропостачання.

Свою роль зіграла і більша привабливість ОВДП для інвестицій, ставки за якими традиційно перевищують дохідність депозитів. Впродовж липня інвестиції громадян у цінні папери зросли на 9%, або ж на 5,2 млрд. Тобто на суму, яка перевищила відтік із банків.

Водночас зарано говорити про те, що цінні папери остаточно перетягнули гроші приватних інвесторів. Вже за перший тиждень серпня обсяг коштів українців на рахунках фінустанов зріс на 1,2%, чим повністю перекрив відтік за липень.

Крім цього, в НБУ нагадують, що з початку року загальна сума грошей громадян у банківській системі зросла на 50 млрд грн, або ж на 7%, а з початку повномасштабного вторгнення — на 340 млрд грн, а це майже 81%.

Таким чином, цілком можливо, що липень стане виключенням, і впродовж року обсяги вкладень громадян у банках знову зростатимуть. Однак зафіксований відтік вимагає, принаймні, підвищення уваги до цієї ситуації.

Заробітки на висоті

Попри війну, банківська система нарощує заробітки. За перше півріччя чистий прибуток банків сягнув 79 млрд грн, а це на 17% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

За минулий рік банківський сектор заробив 86,5 млрд грн, що на той час було рекордним показником за всю історію сектору, і приблизно на 10 млрд грн перевищило заробітки за 2021 рік. Якщо ж нинішні темпи доходів фінансистів збережуться, то попередній рекорд, очевидно, буде побито.

Головні чинники успіху — збереження високої чистої відсоткової маржі та майже нульові відрахування до резервів під збитки від активних операцій. Єдине, що може засмутити банкірів за цих умов, — ризик оподатковувати їхні цьогорічні прибутки за ставкою 50%.

Такі податки для них діяли минулого року, але Міністерству фінансів і Нацбанку вдалося домогтися виключення відповідної норми із ресурсного законопроєкту. Водночас у Верховній Раді лунають голоси за доцільність зібрати з банків ці гроші, депутати провалили голосування законопроєкту у першому читанні та відправили його на доопрацювання. Тож крапку в цьому питанні ще не поставлено.

Кредити зростають, але неквапно

За оцінками НБУ, чистий гривневий корпоративний кредитний портфель зростає вже понад рік поспіль, а його обсяги перевищують довоєнні показники. Впродовж другого кварталу чистий гривневий кредитний портфель бізнесу зріс, порівнюючи з показниками минулого року, на 20,5%. Ще швидше зростали кредити для малого і середнього бізнесу — за рік понад 25%.

Важливо, що зростає частка кредитів, які не субсидіює держава. Так, частка позик за програмою «5−7−9%» у працюючому портфелі за квартал знизилася на 2 в.п., хоча все ще становить досить суттєві 36%.

Майже на 9% за квартал зросли роздрібні гривневі кредити, а з початку року їх загальний обсяг додав понад 40%. Це відбувається насамперед завдяки картковому кредитуванню.

Загалом, відзначає Нацбанк, на позитивну динаміку кредитування впливає зниження облікової ставки, яка дозволяє банкам знижувати відсотки за кредитами. Якщо на піку в 2022—2023 роках облікова ставка сягала 25%, то зараз становить 13%, а впродовж цього року знижувалася вже двічі.

Хто потрапив до рейтингу «Мінфіну»

До рейтингу стійкості «Мінфін» відбирає банки, в яких громадяни тримають не менше 1 млрд грн. Ми враховуємо як строкові депозити, так і поточні рахунки.

Цього разу, на відміну від двох попередніх оглядів, змінилася кількість учасників рейтингу — необхідну планку подолав Міжнародний Інвестиційний Банк. Він посів в огляді 26 рядок та здобув бали, трохи нижче середніх.

Наприкінці червня НБУ позбавив ліцензії Альпарі Банк за власним клопотанням фінустанови. Однак це був один із найменших банків країни, активи якого становили менше 0,01% загальних активів системи.

Через незначний розмір до нашого рейтингу фінустанова не входила, а тому припинення її роботи на кількість учасників огляду не вплинуло. Таким чином, загалом у рейтингу взяли участь 35 із 62 платоспроможних банків України.

Рейтинг стійкості

Високу прибутковість та значні обсяги активів у вітчизняних банках можна чітко прослідкувати у показниках рейтингу стійкості. Серед його учасників лише шестеро отримали нижчі бали, ніж в огляді за попередній квартал, і ще один банк повторив попередній результат. Всі інші покращили оцінки. Цього разу середній бал, який отримали фінустанови, становив майже 3,39 проти 3,26 минулого разу.

Перше місце здобув Укрсиббанк, який минулого року тричі перемагав у нашому рейтингу, але в минулому огляді віддав лідерські позиції Креді Агріколю. Цього разу Агріколь несуттєво погіршив свої показники та спустився на другу сходинку. На третьому місці ще один традиційний фаворит нашого рейтингу — Райффайзен.

Традиційно верхню частину списку зайняли банки з іноземним капіталом. За ними повністю перша п'ятірка, а до десятки потрапило шестеро їхніх представників.

Державні банки у першій десятці представляють двоє — Приват та Ощад, а ще три — Укрексім, Укргаз та Сенс — потрапили до першої п’ятнадцятки.

Ще два місця у верхній десятці здобули приватні банки — ПУМБ та Універсал, які перебували на верхівці рейтингу і минулого разу.

Найсуттєвіше зростання серед учасників рейтингу продемонстрував Правекс, який покращив своє місце відразу на 5 позицій та посів 13 сходинку.

Рейтинг стійкості

Лояльність вкладників

Лояльність вкладників редакція визначає за поєднанням низки показників. Серед них — частка банку на депозитному ринку, а також абсолютний та відносний прирости портфелю громадян.

Особливість цієї частини огляду в частих стрімких змінах місць, які займають банки, адже прирости депозитних портфелів залежать від активності, яку банки проявляють на ринку в конкретний період часу, та від ставок за вкладами в установі. Якщо ж банк досягає своїх цілей, він може знижувати активність із залучення коштів.

Не обійшлося без суттєвих змін і цього разу. Лідер загального рейтингу — Укрсиббанк — очолив рейтинг лояльності, піднявшись відразу на 9 сходинок. При цьому, за даними «Мінфіну», у нього одні з найнижчих ставок серед всіх великих банків — 9,5% за вкладами на 6 місяців, а відкрити річний депозит у банку зараз взагалі немає можливості. Попри це, з початку року установа збільшила обсяги коштів фізосіб на рахунках на 3 млрд грн, і їх загальна сума перевищує 44 млрд грн.

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Попередній лідер рейтингу лояльності Універсал Банк, на базі якого працює monobank, опустився на другу сходинку. На його рахунках громадяни тримають понад 71,4 млрд грн, що робить установу третьою за цим показником — більше лише у державних гігантів — Ощада та Привата. Останній, до речі, здійснив найсуттєвіший стрибок у рейтингу лояльності: покращив свою позицію відразу на 13 сходинок та посів четверте місце.

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників

Банк Індекс лояльності вкладників за 2 квартал 2024 р. Місце за 2 квартал 2024 р. Зміна місця, порівнюючи з 1 кв. 2024 р. Місце банку у загальному рейтингу Укрсиббанк 4,6 1 +9 1 Універсал Банк 4,6 2 -1 10 Райффайзен Банк 4,5 3 0 3 Приватбанк 4,5 4 +13 6 ПУМБ 4,4 5 +1 7 Кредобанк 4,2 6 -2 4 Абанк 4,2 7 +1 16 Креді Агріколь Банк 4,1 8 -6 2 Ощадбанк 4,1 9 +9 9 Південний 3,9 10 -3 15 Радабанк 3,9 11 +12 27 Сенс Банк 3,8 12 +7 14 Банк Львів 3,8 13 -1 23 Банк Глобус 3,8 14 +15 28 ОТП Банк 3,7 15 -1 5 Укрексімбанк 3,7 16 -11 11 Укргазбанк 3,7 17 +8 12 Правекс Банк 3,7 18 +2 13 Таскомбанк 3,7 19 +5 17 Банк Восток 3,7 20 +8 24 Міжнародний Інвестиційний Банк 3,7 21 нов 26 Банк Кредит Дніпро 3,6 22 +8 22 Прокредит банк 3,5 23 -12 8 Ідея Банк 3,5 24 -11 18 Комінбанк 3,4 25 +6 29 МТБ Банк 3,4 26 -5 31 Полтава-Банк 3,3 27 0 20 Піреус Банк 3,2 28 -13 19 Агропросперіс Банк 3,2 29 +4 21 Кліринговий Дім 3,2 30 -8 32 Банк Інвестицій та Заощаджень 3,2 31 +3 33 Індустріалбанк 3,2 32 0 35 Юнекс Банк 3,1 33 -7 25 Банк Альянс 3,1 34 -18 34 Акордбанк 3 35 -26 30

Оцінки експертів

При підготовці рейтингу «Мінфін» просить експертів виставити банкам оцінки. Їхні бали залежать від готовності розмістити в установі свій депозит. Цього разу участь в опитуванні взяли представники ICU, IBI-Рейтинг, Експерт-Рейтинг, Ukraine Economic Outlook, Біржового університету, а також фінансовий експерт «Мінфіну».

Відразу три банки отримали однакові бали від фахівців та розділили 1−3 місця. Це «іноземці» — Укрсиббанк та Креді Агріколь, і державний Приват.

Загалом експерти виявились лояльними до державних установ — відразу 4 із них опинилися у першій десятці, а Сенс, за їхніми оцінками, зайняв 11 сходинку. Позитивно фахівці ставляться також до установ, які входять до іноземних груп, таких у першій десятці п’ятеро, а єдиний приватний банк, який потрапив до неї, — Універсал, розмістився на дев'ятому місці.

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Загальна стабільність банківського сектору позначилася і на оцінках експертів, де цього разу обійшлося без суттєвих змін у позиції. Всі банки, які були у верхній частині списку минулого разу, залишилися тут і зараз.

Ренкінг банків за оцінками експертів