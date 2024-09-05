Рада з другої спроби звільнила голову Фонду держмайна

Верховна Рада з другої спроби проголосувала за звільнення голови Фонду державного майна Віталія Коваля. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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«Рада все ж таки звільнила Коваля В. С. з посади голови Фонду державного майна України», — повідомив він.

За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат.

Нагадаємо

Вчора, 4 вересня, Віталія Коваля не звільнили з посади голови Фонду державного майна. Верховна Рада України провалила голосування.

«Мінфін» писав, що 3 вересня заяви про відставку подали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець та голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

Також заяви про звільнення написали віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Увечері 4 вересня фракція «Слуга народу» погодила з президентом Володимиром Зеленським дев'ять кандидатур нових міністрів. Зокрема, Віталій Коваль має очолити Міністерство аграрної політики та продовольства.