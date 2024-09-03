До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від трьох міністрів та голови Фонду державного майна. Про це повідомив Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
3 вересня 2024, 17:53
До Ради надійшли заяви про відставку від трьох міністрів та голови Фонду держмайна
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Хто звільняється
Заяви про відставку подали:
- Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін;
- Міністр юстиції Денис Малюська;
- Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець;
- Голова Фонду держмайна Віталій Коваль.
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Джерело: Мінфін
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