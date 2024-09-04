Рада провалила звільнення голови Фонду держмайна

Віталія Коваля не звільнили з посади голови Фонду державного майна. Верховна Рада України провалила голосування. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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«Рада провалила звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. Зробити звіт йому не дали», — зазначив Железняк.

Звільнення Коваля підтримали 225 народних депутатів. Утрималися 26 парламентів, не голосували — 65.

Для прийняття рішення потрібно мінімум 226 голосів народних депутатів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вчора, 3 вересня, заяви про відставку подали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець та голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

Також заяви про звільнення написали віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Сьогодні, 4 вересня, заяву про звільнення подав міністр закордонних справ Дмиро Кулеба.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував перезавантаження половини уряду.