За песимістичним сценарієм взимку можливі відключення світла до 20 годин — ЦПД

В осінньо-зимовий період в Україні, за оптимістичним сценарієм, можливі відключення електроенергії до 12 годин на добу, а за песимістичним — до 20 годин. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, розглядає кілька можливих сценаріїв розвитку ситуації в енергетичному секторі в осінньо-зимовий період, залежно від перебігу подій.

Оптимістичний сценарій

Оптимістичний сценарій передбачає, що 8−9 енергоблоків АЕС працюватимуть стабільно, а зима виявиться м’якою, без сильних морозів. У такому разі можливе відновлення близько 3 ГВт (3000 мегаватів) із 6 ГВт пошкоджених потужностей, що призведе до вимкнень світла на термін до 12 годин на добу.

Песимістичний сценарій

Песимістичний сценарій передбачає відновлення лише близько 2000 мегават потужності за умови роботи 6−7 енергоблоків АЕС і холодної зими. У цьому випадку енергетична система може зіткнутися з кризою.

У найнесприятливішому випадку, якщо росія продовжить атаки на українську енергетику, громадянам доведеться проводити до 20 годин на добу без електроенергії та опалення.

Згідно з прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка, при температурі -10 градусів взимку українці, ймовірно, матимуть доступ до електроенергії тільки 12−14 годин на добу, решту 10 годин доведеться обходитися без світла.

Надії на допомогу Заходу

У ЦПД також підкреслили, що значні надії покладаються на західну допомогу. Під час офіційного візиту до США українська делегація домовилася з американськими урядовцями та бізнесом про стратегію швидкого відновлення і модернізації української енергосистеми. Зокрема, на зміцнення енергетичної безпеки США надали Україні фінансовий пакет допомоги у розмірі $800 млн.