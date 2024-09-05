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5 вересня 2024, 10:00

За песимістичним сценарієм взимку можливі відключення світла до 20 годин — ЦПД

В осінньо-зимовий період в Україні, за оптимістичним сценарієм, можливі відключення електроенергії до 12 годин на добу, а за песимістичним — до 20 годин. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

В осінньо-зимовий період в Україні, за оптимістичним сценарієм, можливі відключення електроенергії до 12 годин на добу, а за песимістичним — до 20 годин.
Фото: pixabay.com

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Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, розглядає кілька можливих сценаріїв розвитку ситуації в енергетичному секторі в осінньо-зимовий період, залежно від перебігу подій.

Оптимістичний сценарій

Оптимістичний сценарій передбачає, що 8−9 енергоблоків АЕС працюватимуть стабільно, а зима виявиться м’якою, без сильних морозів. У такому разі можливе відновлення близько 3 ГВт (3000 мегаватів) із 6 ГВт пошкоджених потужностей, що призведе до вимкнень світла на термін до 12 годин на добу.

Песимістичний сценарій

Песимістичний сценарій передбачає відновлення лише близько 2000 мегават потужності за умови роботи 6−7 енергоблоків АЕС і холодної зими. У цьому випадку енергетична система може зіткнутися з кризою.

У найнесприятливішому випадку, якщо росія продовжить атаки на українську енергетику, громадянам доведеться проводити до 20 годин на добу без електроенергії та опалення.

Згідно з прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка, при температурі -10 градусів взимку українці, ймовірно, матимуть доступ до електроенергії тільки 12−14 годин на добу, решту 10 годин доведеться обходитися без світла.

Надії на допомогу Заходу

У ЦПД також підкреслили, що значні надії покладаються на західну допомогу. Під час офіційного візиту до США українська делегація домовилася з американськими урядовцями та бізнесом про стратегію швидкого відновлення і модернізації української енергосистеми. Зокрема, на зміцнення енергетичної безпеки США надали Україні фінансовий пакет допомоги у розмірі $800 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
Игорь УА
Игорь УА
5 вересня 2024, 10:10
#
Сценарії середньої потужності.
А за песимістичним сценарієм можливо взагалі не буде світла 24 на 7.
+
0
veritas69
veritas69
5 вересня 2024, 10:18
#
Цікаво, чи можливі відключення світла до 24 годин на добу?
+
0
mantis05
mantis05
5 вересня 2024, 10:42
#
За город выезжай- СЭС, ветряк и генератор- станут твоими друзьями. Кто живёт в квартирах- соболезную
+
+30
Strain
Strain
5 вересня 2024, 10:24
#
«В частности, по укреплению энергетической безопасности США предоставили Украине финансовый пакет помощи в размере $800 млн.»

Нам уже дали 30 газогенераторов достаточно мощных из которых подключили 1 на июль.

Правительство уже выделяло 80 млрд грн на защиту энергосистемы. Мы знаем что они закопаны (разворованы) под завалами энергообъектов.

Так что ожидать резкого улучшения ситуации не стоит.

У меня знакомый в ДТЕК работает. Говорит *** полная. Чинить нечем повреждения. Денег нет, запасов нет. Кароче трешь полный.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
5 вересня 2024, 10:50
#
Если будет продолжаться уничтожене трансформаторов, то света может не быть 24/7. И не важно зима, или лето. Публикация создана исключительно для накручивания населения сегодня. Вопрос с какой целью.
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