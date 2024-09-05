В осінньо-зимовий період в Україні, за оптимістичним сценарієм, можливі відключення електроенергії до 12 годин на добу, а за песимістичним — до 20 годин. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За песимістичним сценарієм взимку можливі відключення світла до 20 годин — ЦПД
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Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, розглядає кілька можливих сценаріїв розвитку ситуації в енергетичному секторі в осінньо-зимовий період, залежно від перебігу подій.
Оптимістичний сценарій
Оптимістичний сценарій передбачає, що 8−9 енергоблоків АЕС працюватимуть стабільно, а зима виявиться м’якою, без сильних морозів. У такому разі можливе відновлення близько 3 ГВт (3000 мегаватів) із 6 ГВт пошкоджених потужностей, що призведе до вимкнень світла на термін до 12 годин на добу.
Песимістичний сценарій
Песимістичний сценарій передбачає відновлення лише близько 2000 мегават потужності за умови роботи 6−7 енергоблоків АЕС і холодної зими. У цьому випадку енергетична система може зіткнутися з кризою.
У найнесприятливішому випадку, якщо росія продовжить атаки на українську енергетику, громадянам доведеться проводити до 20 годин на добу без електроенергії та опалення.
Згідно з прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка, при температурі -10 градусів взимку українці, ймовірно, матимуть доступ до електроенергії тільки 12−14 годин на добу, решту 10 годин доведеться обходитися без світла.
Надії на допомогу Заходу
У ЦПД також підкреслили, що значні надії покладаються на західну допомогу. Під час офіційного візиту до США українська делегація домовилася з американськими урядовцями та бізнесом про стратегію швидкого відновлення і модернізації української енергосистеми. Зокрема, на зміцнення енергетичної безпеки США надали Україні фінансовий пакет допомоги у розмірі $800 млн.
Коментарі - 5
А за песимістичним сценарієм можливо взагалі не буде світла 24 на 7.
Нам уже дали 30 газогенераторов достаточно мощных из которых подключили 1 на июль.
Правительство уже выделяло 80 млрд грн на защиту энергосистемы. Мы знаем что они закопаны (разворованы) под завалами энергообъектов.
Так что ожидать резкого улучшения ситуации не стоит.
У меня знакомый в ДТЕК работает. Говорит *** полная. Чинить нечем повреждения. Денег нет, запасов нет. Кароче трешь полный.