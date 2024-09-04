НБУ поки не планує випускати банкноту 5000 грн

В НБУ вважають, що наявні номінали цілком відповідають поточній ситуації й нових випускати не потрібно. Про це повідомляє голова НБУ Андрій Пишний, передає Liga.net.

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У Національному банку зараз не планують випускати банкноту номіналом у 5000 грн та проводити деномінацію дрібної монети.

Голова Нацбанку зазначив, що відмови від мілкої розмінної монети теж не планується.

«Щодо деномінації — це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, беручи до уваги обіг монет, наразі такого рішення немає», — додав він.

Нагадаємо, що Національний банк пропонує замінити назву «копійка» на «шаг».