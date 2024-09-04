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4 вересня 2024, 19:33

НБУ поки не планує випускати банкноту 5000 грн

В НБУ вважають, що наявні номінали цілком відповідають поточній ситуації й нових випускати не потрібно. Про це повідомляє голова НБУ Андрій Пишний, передає Liga.net.

В НБУ вважають, що наявні номінали цілком відповідають поточній ситуації й нових випускати не потрібно.

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У Національному банку зараз не планують випускати банкноту номіналом у 5000 грн та проводити деномінацію дрібної монети.

Голова Нацбанку зазначив, що відмови від мілкої розмінної монети теж не планується.

«Щодо деномінації — це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, беручи до уваги обіг монет, наразі такого рішення немає», — додав він.

Нагадаємо, що Національний банк пропонує замінити назву «копійка» на «шаг».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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Moonlighter
Moonlighter
4 вересня 2024, 19:49
#
5000 может реально и рано, но вот 2000 было бы уже сейчас актуально, либо нарастить выпуск 1000, которых вообще не хватает на рынке. При обнале в банкомате или обменке в основном выдают 200 и 500 купюры, и небольшие суммы типа 100−200к выглядят как-то неприличными пачками. Я уже молчу про 2−3 миллиона наличными, которые еле помещаются в рюкзак, хотя это всего $50−70k.
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Злий Інвестор
Злий Інвестор
4 вересня 2024, 21:01
#
Як так? А хабарі як давати?
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0
Pumbovik
Pumbovik
4 вересня 2024, 22:01
#
Их гривнами никто не берет, только синими долларами
+
0
KValera
KValera
4 вересня 2024, 21:05
#
Это на новый год!
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0
TAN72
TAN72
4 вересня 2024, 21:59
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Что так😂
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