Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вклала вилучені кошти в ОВДП. Загальна сума інвестицій становить 5,5 млрд грн. Про це в інтерв'ю для banki.ua розповів начальник відділу управління грошових коштів та банківських металів Департаменту менеджменту активів АРМА Дмитро Нікітін.
3 вересня 2024, 11:43
АРМА інвестувала вилучені 5,5 млрд грн у військові облігації
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«Загальний портфель арештованих грошових коштів буде поповнено майже до 10 млрд грн. Якщо порівняти з банківською системою, то ми входили б в групу середніх банків України з топ-30», — сказав Нікітін.
Він уточнив, що на сьогодні близько 2 млрд грн лежить на депозитному рахунку в державному банку та відповідно використовуються банком для кредитування підприємств реального сектору економіки.
Передісторія
- Раніше законодавство дозволяло інвестувати лише у гривневі облігації. Втім, у квітні Верховна Рада дозволила АРМА купувати ОВДП за заарештовану валюту.
- У травні повідомлялось, що АРМА вперше купить доларові ОВДП на $40 млн.
Джерело: Мінфін
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