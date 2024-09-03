АРМА інвестувала вилучені 5,5 млрд грн у військові облігації

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вклала вилучені кошти в ОВДП. Загальна сума інвестицій становить 5,5 млрд грн. Про це в інтерв'ю для banki.ua розповів начальник відділу управління грошових коштів та банківських металів Департаменту менеджменту активів АРМА Дмитро Нікітін.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Загальний портфель арештованих грошових коштів буде поповнено майже до 10 млрд грн. Якщо порівняти з банківською системою, то ми входили б в групу середніх банків України з топ-30», — сказав Нікітін.

Він уточнив, що на сьогодні близько 2 млрд грн лежить на депозитному рахунку в державному банку та відповідно використовуються банком для кредитування підприємств реального сектору економіки.

Передісторія