Верховна рада дозволила Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) управління грошовими коштами в іноземній валюті. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
23 квітня 2024, 15:02
Рада дозволила АРМА купувати ОВДП за заарештовану валюту
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«За» законопроєкт № 10397 проголосувало 299 народних депутатів.
Що дає ухвалення закону
Народні депутати остаточно ухвалили законопроєкт, який дозволить Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів купувати військові облігації за арештовані валютні кошти.
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«Ці кошти можуть і мають працювати на воєнні потреби. Інструмент для цього — валютні військові облігації. Держава зможе користуватися коштами, а власник — безпечно повернути їх у разі відповідного рішення суду», — пояснила голова профільного комітету.
Джерело: Мінфін
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