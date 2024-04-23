Рада дозволила АРМА купувати ОВДП за заарештовану валюту

Народні депутати остаточно ухвалили законопроєкт, який дозволить Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів купувати військові облігації за арештовані валютні кошти.

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