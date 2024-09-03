Ринок нових авто: у серпні українці найбільше купували французькі та японські кросовери

У серпні 2024 року лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Renault Duster. Про це повідомляє Укравтопром.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Також в трійці найпопулярніших моделей — Toyota RAV-4 та Mazda CX5.

За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано більше третини (34%) серпневого ринку нових легковиків.

Читайте також: У серпні в Україні продали рекордну кількість нових авто

До ТОП-10 легковиків місяця увійшли: