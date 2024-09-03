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3 вересня 2024, 10:01

Ринок нових авто: у серпні українці найбільше купували французькі та японські кросовери

У серпні 2024 року лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Renault Duster. Про це повідомляє Укравтопром.

У серпні 2024 року лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Renault Duster.
Фото: renault.ua

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Також в трійці найпопулярніших моделей — Toyota RAV-4 та Mazda CX5.

За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано більше третини (34%) серпневого ринку нових легковиків.

Читайте також: У серпні в Україні продали рекордну кількість нових авто

До ТОП-10 легковиків місяця увійшли:

  • Renault Duster — 691 од.;
  • Toyota RAV-4 — 444 од.;
  • Mazda CX5 — 275 од.;
  • Toyota Camry — 228 од.;
  • KIA Sportage — 219 од.;
  • Skoda Octavia — 199 од.;
  • Hyundai Tucson — 182 од.;
  • BYD Song Plus — 179 од.;
  • Volkswagen Touareg — 170 од.;
  • Honda M-NV — 169 од.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
bonv
bonv
3 вересня 2024, 13:34
#
У декого нормальні смаки:)))
+
+15
bonv
bonv
3 вересня 2024, 13:43
#
Розмітають, як гарячі пиріжки:)))
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