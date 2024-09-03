У серпні 2024 року лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Renault Duster. Про це повідомляє Укравтопром.
3 вересня 2024, 10:01
Ринок нових авто: у серпні українці найбільше купували французькі та японські кросовери
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Також в трійці найпопулярніших моделей — Toyota RAV-4 та Mazda CX5.
За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано більше третини (34%) серпневого ринку нових легковиків.
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До ТОП-10 легковиків місяця увійшли:
- Renault Duster — 691 од.;
- Toyota RAV-4 — 444 од.;
- Mazda CX5 — 275 од.;
- Toyota Camry — 228 од.;
- KIA Sportage — 219 од.;
- Skoda Octavia — 199 од.;
- Hyundai Tucson — 182 од.;
- BYD Song Plus — 179 од.;
- Volkswagen Touareg — 170 од.;
- Honda M-NV — 169 од.
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Джерело: Мінфін
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