Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто. Про це повідомляє Укравтопром.
2 вересня 2024, 14:57
У серпні в Україні продали рекордну кількість нових авто
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Згідно з повідомленням, відносно серпня 2023 року споживча активність на авторинку збільшилась на 40%.
«Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці», — зазначенко в повідомленні.
Лідерство на ринку нових авто продовжує утримувати японська марка TOYOTA.
У серпні 1248 нових таких машин поповнили український автопарк. На другому місці RENAULT — 738 од. Третій результат у BMW — 633 од.
Також в ТОП-5 потрапили SKODA (538 од.) та VOLKSWAGEN (483 од.).
«Титул бестселера місяця зберіг за собою RENAULT Duster (691 од.)», — йдеться в повідомленні.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
А нарід нічому не вчиться і продовжує це «хавати».
В даному випадку ну і хай: дилери заробили, податки пішли в бюджет 😎