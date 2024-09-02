У серпні в Україні продали рекордну кількість нових авто

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто. Про це повідомляє Укравтопром.

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Згідно з повідомленням, відносно серпня 2023 року споживча активність на авторинку збільшилась на 40%.

«Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці», — зазначенко в повідомленні.

Лідерство на ринку нових авто продовжує утримувати японська марка TOYOTA.

У серпні 1248 нових таких машин поповнили український автопарк. На другому місці RENAULT — 738 од. Третій результат у BMW — 633 од.

Також в ТОП-5 потрапили SKODA (538 од.) та VOLKSWAGEN (483 од.).

«Титул бестселера місяця зберіг за собою RENAULT Duster (691 од.)», — йдеться в повідомленні.