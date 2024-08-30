Доходи держбюджету зросли за місяць: скільки отримали в серпні

До загального фонду державного бюджету надійшло 386,2 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів у серпні 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За підсумками серпня надходження платежів від Державної податкової служби становили 100,8 млрд грн, у тому числі:

42,2 млрд грн — податок на прибуток підприємств

21,3 млрд грн — ПДВ (зібрано 33,5 млрд, відшкодовано — 12,2 млрд грн)

17,0 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір

12,7 млрд грн — акцизний податок

4,9 млрд грн — рентна плата

51,1 млрд грн — платежі від Держмитслужби.

До того ж, у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 228,1 млрд грн міжнародної допомоги.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками серпня 2024 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 443,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Близько 38 млрд грн (станом на 29 серпня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.

До цього доходи держбюджету скорочувалися шість місяців поспіль. У липні до бюджету надійшло лише 120 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Як повідомляв «Мінфін», в серпні до загального фонду Державного бюджету надійшло близько $8,4 млрд зовнішнього фінансування.

Скільки грошей отримав бюджет в липні

У липні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,3 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Надходження платежів від Державної податкової служби становили 67,2 млрд грн, платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 47,9 млрд грн.

У цілому, за оперативними даними за підсумками липня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 165,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Окрім того, близько 40,3 млрд грн (станом на 30 липня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.