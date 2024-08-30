Доходи держбюджету зросли за місяць: скільки отримали в серпні

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 серпня 2024, 18:30

Доходи держбюджету зросли за місяць: скільки отримали в серпні

До загального фонду державного бюджету надійшло 386,2 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів у серпні 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

До загального фонду державного бюджету надійшло 386,2 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів у серпні 2024 року.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За підсумками серпня надходження платежів від Державної податкової служби становили 100,8 млрд грн, у тому числі:

  • 42,2 млрд грн — податок на прибуток підприємств
  • 21,3 млрд грн — ПДВ (зібрано 33,5 млрд, відшкодовано — 12,2 млрд грн)
  • 17,0 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір
  • 12,7 млрд грн — акцизний податок
  • 4,9 млрд грн — рентна плата
  • 51,1 млрд грн — платежі від Держмитслужби.

До того ж, у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 228,1 млрд грн міжнародної допомоги.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками серпня 2024 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 443,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Близько 38 млрд грн (станом на 29 серпня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.

До цього доходи держбюджету скорочувалися шість місяців поспіль. У липні до бюджету надійшло лише 120 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Як повідомляв «Мінфін», в серпні до загального фонду Державного бюджету надійшло близько $8,4 млрд зовнішнього фінансування.

Скільки грошей отримав бюджет в липні

У липні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,3 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Надходження платежів від Державної податкової служби становили 67,2 млрд грн, платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 47,9 млрд грн.

У цілому, за оперативними даними за підсумками липня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 165,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Окрім того, близько 40,3 млрд грн (станом на 30 липня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами