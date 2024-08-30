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30 серпня 2024, 12:21

У серпні до бюджету надійшло $8,4 млрд зовнішньої підтримки

У серпні 2024 року до загального фонду Державного бюджету надійшло близько $8,4 млрд зовнішнього фінансування. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У серпні 2024 року до загального фонду Державного бюджету надійшло близько $8,4 млрд зовнішнього фінансування.

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Із залучених $8,4 млрд, $5,5 млрд — гранти, $2,9 млрд — пільгове фінансування. Таким чином, понад 65% залучених коштів надійшли на безповоротній основі.

Серед донорів:

  • ЄС — $4,5 млрд (пільгове фінансування, грант);
  • США — $3,9 млрд (грант).

Кошти від ЄС — перший регулярний транш (той, який надається за виконання умов) у межах інструменту Ukraine Facility. Фінансування складається з кредиту — $2,9 млрд, гранту — $1,6 млрд.

Грант від США Україна отримала через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine. Кошти мають цільове призначення і спрямовуються на заробітну плату вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, першочергові соціальні видатки.

Загалом у 2024 році зовнішнє фінансування сягає $24,5 млрд, із яких $6,6 млрд — гранти. Допомога від початку повномасштабної війни — $98 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
30 серпня 2024, 15:03
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Як завжди обман від капіталістів — третина це кредит, відсотки треба платити. А за дві третини виживуть всі соки, наприклад змусять підняти податки, чи землю здавати поступово.😡
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