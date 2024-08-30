У серпні до бюджету надійшло $8,4 млрд зовнішньої підтримки

У серпні 2024 року до загального фонду Державного бюджету надійшло близько $8,4 млрд зовнішнього фінансування. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Із залучених $8,4 млрд, $5,5 млрд — гранти, $2,9 млрд — пільгове фінансування. Таким чином, понад 65% залучених коштів надійшли на безповоротній основі.

Серед донорів:

ЄС — $4,5 млрд (пільгове фінансування, грант);

США — $3,9 млрд (грант).

Кошти від ЄС — перший регулярний транш (той, який надається за виконання умов) у межах інструменту Ukraine Facility. Фінансування складається з кредиту — $2,9 млрд, гранту — $1,6 млрд.

Грант від США Україна отримала через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine. Кошти мають цільове призначення і спрямовуються на заробітну плату вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, першочергові соціальні видатки.

Загалом у 2024 році зовнішнє фінансування сягає $24,5 млрд, із яких $6,6 млрд — гранти. Допомога від початку повномасштабної війни — $98 млрд.