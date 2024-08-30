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30 серпня 2024, 8:38

НБУ зобов’язав бізнес видавати лише якісні купюри

Національний банк оновив порядок ведення касових операцій у національній валюті. Зокрема регулятор зобов’язав бізнес видавати лише якісні купюри, повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк оновив порядок ведення касових операцій у національній валюті.

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НБУ змінив порядок здавання готівки комерційними агентами банків, небанківськими надавачами платіжних послуг та їх комерційними агентами. Зміни деталізують вимоги щодо здавання готівки: обов’язок використовувати спеціалізовані служби або підприємства, які мають право на інкасацію коштів, зарахування їх на рахунок небанківського надавача платіжних послуг, нові умови для самостійного здавання готівки до банку та вимогу щодо відображення розбіжностей між сумами. Також встановлюються вимоги щодо врахування ризиків безпеки при самостійному перевезенні готівки.

Водночас регулятор надав конкретне формулювання щодо якості банкнот і монет при видачі готівки на касі. НБУ зобов’язав бізнес під час послуги «готівка на касі» видавати лише придатні до обігу платіжні банкноти та монети, які не викликають сумніву в їх справжності та платіжності.

Читайте також: НБУ заборонив бізнесу отримувати перекази готівкою від громадян

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
30 серпня 2024, 10:36
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А я би зобовʼязав НБУ швидшими темпами оновляти банкноти. Давно вже не бачив нових банкнот по 20 і 50 грн. Але на жаль в мене немає таких повноважень:)
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