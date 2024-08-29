Найбільший держбанк Туреччини припинив відкривати рахунки у рублях

Найбільший у Туреччині державний банк Ziraat відмовився проводити операції у російських рублях. Про це пише The Mоscоw Times.

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Що відомо

Раніше росіяни в Туреччині почали скаржитися, що Ziraat без пояснення причин припинив відкривати рублеві рахунки, а тим клієнтам, які вже мали такі рахунки, запропонував конвертувати російську валюту в турецькі ліри.

Рублеві операції у банку Ziraat були доступні клієнтам за умови наявності посвідки на проживання або документа про право на роботу або навчання в Туреччині.

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Однак тепер у країні виникають складнощі з відкриттям рахунків у російській валюті, розповіли росіяни, які мають у Туреччині бізнес. Вони поскаржились, що аналогічної політики дотримуються й інші державні банки Туреччини, хоча деякі приватні фінансові організації все ще продовжують відкривати рублеві рахунки.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін»писав, що один із найбільших турецьких банків, DenizBank, знову ускладнив умови відкриття рахунків росіянам і практично перестав схвалювати подібні заявки.

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