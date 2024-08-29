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29 серпня 2024, 18:24

Найбільший держбанк Туреччини припинив відкривати рахунки у рублях

Найбільший у Туреччині державний банк Ziraat відмовився проводити операції у російських рублях. Про це пише The Mоscоw Times.

Найбільший у Туреччині державний банк Ziraat відмовився проводити операції у російських рублях.
Фото: depositphotos

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Раніше росіяни в Туреччині почали скаржитися, що Ziraat без пояснення причин припинив відкривати рублеві рахунки, а тим клієнтам, які вже мали такі рахунки, запропонував конвертувати російську валюту в турецькі ліри.

Рублеві операції у банку Ziraat були доступні клієнтам за умови наявності посвідки на проживання або документа про право на роботу або навчання в Туреччині.

Читайте:Втрати у серпні фондового ринку Туреччини були найбільшими у світі

Однак тепер у країні виникають складнощі з відкриттям рахунків у російській валюті, розповіли росіяни, які мають у Туреччині бізнес. Вони поскаржились, що аналогічної політики дотримуються й інші державні банки Туреччини, хоча деякі приватні фінансові організації все ще продовжують відкривати рублеві рахунки.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін»писав, що один із найбільших турецьких банків, DenizBank, знову ускладнив умови відкриття рахунків росіянам і практично перестав схвалювати подібні заявки.

Читайте: Турецькі банки почали закривати рахунки російських компаній

Джерело: Мінфін
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