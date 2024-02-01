Турецькі банки почали закривати рахунки російських компаній та ускладнили видачу карток росіянам. Про це пишуть «Вєдомості» із посиланням на низку російських бізнесменів, фінансових консультантів та представники бізнес-об'єднань.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

На початку року російський бізнес почав скаржитися на призупинення платежів між росією та Туреччиною. Наразі розрахунки все ще заморожені, кажуть співрозмовники газети.

Причина

Ставлення місцевих банків до резидентів рф різко змінилася після указу президента США Джо Байдена від 22 грудня 2023 року, яким американському Мінфіну доручили у спрощеному порядку карати банки, які порушують санкції проти росії.

Російські бізнесмени розповідають, що до грудня у Туреччині щонайменше два банки проводили будь-які операції з росією, ще два робили це більш обережно. Проте першим двом з них пригрозили внесенням до SDN-листа («чорного списку» Мінфіну США), після чого вони почали закривати коррахунки компаній та російських банків.

Читайте також: Турецькі банки почали відмовлятися приймати російські картки «Мір»

Російські фінансові консультанти підтверджують, що турецькі банки припинили обслуговування корпоративних клієнтів з російським корінням, незалежно від країни реєстрації компанії.

Крім цього, турецькі банки посилюють умови для відкриття рахунків росіянами — якщо раніше це не було проблемою і картки заводили всім, то тепер для нових клієнтів з'явилися нові вимоги.

Що кажуть в кремлі

«Так, нам відомо, і ми перебуваємо в стані активного діалогу з нашими турецькими партнерами та колегами, обговорюємо ці проблеми», — сказав на пресбрифінгу прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Він визнав, що турецькі банки блокують розрахунки російських компаній через санкції США.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що один із найбільших турецьких банків Turkiye Is Bankasi (Isbank) призупинив прийом карток російської платіжної системи «Мір» після оприлюдненого попередження Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

OFAC оприлюднило роз'яснення, згідно з яким фінансові інститути з країн поза США, укладаючи угоди з російською Національною системою платіжних карток (НСПК), можуть бути залучені до обходу американських санкцій шляхом розширення території використання російської платіжної системи «Мір» за межами РФ.

США і ЄС посилюють тиск на Туреччину, щоб подолати ухилення від антиросійських санкцій на тлі занепокоєння, що банківський сектор країни є потенційним «бекдором» для незаконного фінансування.

Читайте: США та ЄС погрожують турецьким банкам санкціями — Financial Times

П’ять найбільших банків Туреччини, Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank і Halkbank, є членами платіжної системи «Мір», яка була розроблена Центральним банком Росії як національна альтернатива Visa та Mastercard.

Як писав «Мінфін», Visa та Mastercard призупинили операції картками російських банків за кордоном. Західні офіційні особи побоюються, що використання російських карток в Туреччині можуть використовувати для обходу санкцій.