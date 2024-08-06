Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг продав акції на рекордну суму у $323 мільйони у липні, перш ніж ринок впав. Загалом влітку він позбувся цінних паперів своєї компанії на пів мільярда доларів. Про це пише Bussines Insider.
CEO Nvidia продав акції компанії на рекордну суму напередодні обвалу ринку
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Інсайдерські продажі
Дженсен Хуанг продав рекордну кількість акцій Nvidia зі свого портфеля минулого місяця, довівши загальний обсяг продажів своїх акцій до майже 500 мільйонів доларів цього літа й зробив він це напередодні обвалу ринків у понеділок 5 серпня та значного падіння техносектору, який спостерігався за тиждень до цього.
Хуанг ще у березні вирішив продавати акції й склав план. Такі розпродажі впливають на ринок, оскільки інсайдери фірми цього року продали акції на суму понад $1 мільярд.
З 2020 року Хуанг продав акції компанії на суму $1,4 мільярда.
Ціна акцій
Акції Nvidia впали на 11% у понеділок, але наразі ціна відновлюється.
Нагадаємо, що у червні Nvidia провела дроблення акцій (спліт) й після цього папери стали дешевшими у десять разів, але загальна капіталізація не зменшилась, оскільки акціонери отримали додатково 10 акцій за 1.
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