CEO Nvidia продав акції компанії на рекордну суму напередодні обвалу ринку

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг продав акції на рекордну суму у $323 мільйони у липні, перш ніж ринок впав. Загалом влітку він позбувся цінних паперів своєї компанії на пів мільярда доларів . Про це пише Bussines Insider.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Інсайдерські продажі

Дженсен Хуанг продав рекордну кількість акцій Nvidia зі свого портфеля минулого місяця, довівши загальний обсяг продажів своїх акцій до майже 500 мільйонів доларів цього літа й зробив він це напередодні обвалу ринків у понеділок 5 серпня та значного падіння техносектору, який спостерігався за тиждень до цього.

Хуанг ще у березні вирішив продавати акції й склав план. Такі розпродажі впливають на ринок, оскільки інсайдери фірми цього року продали акції на суму понад $1 мільярд.

З 2020 року Хуанг продав акції компанії на суму $1,4 мільярда.

Ціна акцій

Акції Nvidia впали на 11% у понеділок, але наразі ціна відновлюється.

Нагадаємо, що у червні Nvidia провела дроблення акцій (спліт) й після цього папери стали дешевшими у десять разів, але загальна капіталізація не зменшилась, оскільки акціонери отримали додатково 10 акцій за 1.

Онлайн-курси для інвесторів