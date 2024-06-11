Акції Nvidia торгуються за ціною $120 після спліту

Компанія Nvidia провела очікуваний спліт (дроблення) акцій. З понеділка папери торгуються за ціною у 10 разів менше.

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Кожен власник акцій після дроблення отримав 10 штук за 1. До спліту ціна акцій становила $1208, що зупиняло дрібних інвесторів від їх купівлі через високу ціну. Тепер вони зможуть вкладати свої кошти в одну з найбільших компаній у світі. Ціна акції становить $121 на момент написання новини.

Це не вперше Nvidia застосовує такий інструмент. Наприклад у 2021 компанія дробила свої акції на 4 долі — тоді ціна дійшла до позначки $600.

Нагадаємо, що напередодні дроблення у 2024 році, капіталізація Nvidia дійшла до $3 трлн. Компанія посунула з другого місця Apple за цим показником. Наразі вартість обох компаній трохи впала.