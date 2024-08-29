Капіталізація Berkshire Hathaway Уоррена Баффета перевищила $1 трлн

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Як повідомив Reuters, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета стала сьомою американською компанією з капіталізацією понад $1 трлн.

Більшість цих компаній відносяться до технологічного сектору: це Apple з капіталізацією $3,47 трлн, NVIDIA — $3,12 трлн, Microsoft — $3,06 трлн, Alphabet — $2,02 трлн, Amazon — $1,8 трлн, а також Meta Platforms з капіталізацією $1,3 трлн.



Berkshire Hathaway — перша американська компанія за межами технологічного сектора, чия капіталізація перевищила $1 трлн. У 2021 році позначку $1 трлн ринкової вартості вдалося подолати компанії Tesla, проте потім капіталізація компанії різко впала і на цей час становить лише $665,7 млрд.

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Зараз Berkshire Hathaway займає восьме місце серед найдорожчих компаній світу, поступаючись ще й саудівською нафтовою компанією Saudi Aramco ($1,793 трлн).

Вартість акцій компанії Berkshire Hathaway класу A у 2024 році піднялася на 28%, папери класу B подорожчали більш ніж на 29%.

Нагадаємо

Уоррен Баффет придбав контрольний пакет акцій Berkshire Hathaway понад 60 років тому.

За ці роки він перетворив текстильну компанію, що розвалюється, на холдинг, який управляє підприємствами найрізноманітніших галузей — від страхування та комунальних послуг до залізничного транспорту та виробництва деталей для літаків.

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Зараз Berkshire Hathaway — це конгломерат з більш ніж 60 дочками. До нього входять страхова компанія Geico, мережа залізниць BNSF, Berkshire Hathaway Energy, виробник кросівок Brooks, мережа кафе Dairy Queen та інші компанії.