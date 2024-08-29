Укренерго: 29 серпня графіки відключень діятимуть протягом всієї доби

29 серпня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

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Відключення світла

«З 15:00 до 22:00 прогнозується відключення трьох черг одночасно. В інші години доби будуть застосовуватись дві черги відключень», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Укренерго, живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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Масована атака

Як писав «Мінфін», росія завдала 26 серпня наймасованішого авіаобстрілу України — використала 127 ракет і 109 ударних дронів. Forbes Ukraine оцінює вартість атаки в $1,2−1,3 млрд, що є рекордним показником за весь час повномасштабної війни.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК «Укренерго» розпорядилася запровадити екстрені відключення світла по всій країні.

Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.

Що означає кількість черг, які обмежують одночасно?