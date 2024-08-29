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29 серпня 2024, 11:51

В Ірландії українців масово виселяють із державного житла

В Ірландії суттєво зменшилася кількість українських біженців, які проживають у наданому державою житлі. За рік із таких приміщень виїхали майже 17,5 тисяч людей.і Уряд закриває десятки центрів, де надають житло українцям. Про це пише uamedia.eu з посиланням на The Irish Times.

В Ірландії суттєво зменшилася кількість українських біженців, які проживають у наданому державою житлі.
Фото:depositphotos

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Закриття центрів розміщення українців

За даними уряду Ірландії, у середині серпня 2024 року в житлі за державним контрактом проживали 40 058 українців із тимчасовим захистом. Це на 30% менше, ніж торік (57 502 у серпні 2023 року).

У травні 2024 року у Департаменті інтеграції заявив, що в рамках політики уряду з надання житла лише на 90 днів закриють значну кількість центрів, де розміщують українців.

Відтоді припинили дію 189 контрактів з надання житла для біженців з України. З них 175 розірвав уряд, а 14 — самі постачальники житла. Ще зі 100 центрами розірвання контрактів триває.

Читайте: Ірландія заборонила в'їзд українцям без діючих біометричних паспортів

У серпні 2024 року продовжують розміщувати українців за контрактом з урядом 855 закладів, порівняно з 993 — у серпні 2023 року. Деякі місця після виїзду українців використовують для розміщення заявників на міжнародний захист.

За даними Департаменту інтеграції, близько 12 готелів, у яких раніше проживали лише українці, тепер є «гібридними об'єктами», де живуть як українці з тимчасовим захистом, так і біженці з інших країн. Ще один центр, який раніше використовувався для українців, тепер використовується виключно для розміщення шукачів притулку.

Скільки українських біженців живуть у сім'ях

Чимало українців знайшли прихисток у домах місцевих жителів. Близько 28 800 українських біженців проживають у понад 15100 ірландських сімей.

Домогосподарства, які приймають українських біженців, отримують місячний платіж у розмірі 800 євро. З початку запуску схеми підтримки у липні 2022 року уряд виплатив за такий прийом 165 млн євро.

Загалом в Ірландії зараз проживають 107 279 українських біженців. Останнім часом потік людей до країни спав. У липні 2024 року до країни прибували в середньому 33 українські біженці на день. У липні 2023 року кількість новоприбулих сягала в середньому 113 людей на день.

Чи вплинуло скорочення виплат на виїзд людей

Уряд Ірландії скоротив допомогу українцям із тимчасовим захистом з 14 березня. Зміни правил стосувалися лише новоприбулих до країни. Якщо інші українські біженці досі мали безлімітне безкоштовне проживання у державному житлі, то прибулі з 14 березня обмежуються лише 90 днями. Також вони на цих 3 місяці отримують скорочені виплати — не 232 євро на тиждень, а 38,80 євро. Після виїзду з державного житла виплати збільшують.

Читайте: Ірландія скоротить виплати для біженців з України

За даними ірландського Мінюсту, з 14 березня 2024 року від тимчасового захисту відмовилися лише 65 українських біженців. Проте у відомстві не можуть сказати, скільки людей виїхали, бо таких регулярних перевірок немає.

Водночас з часу запровадження скорочених пільг до Ірландії за захистом приїхали 4260 українців, у тому числі 1139 дітей. Майже 5% заявників відмовили у тимчасовому захисті.

Із вересня скорочення виплат для біженців у державному житлі з повним пансіоном пошириться і на всіх інших українців незалежно від дати їхнього приїзду до Ірландії.

Зменшення виплат урівняє як українських біженців, так і шукачів міжнародного захисту в державному житлі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+30
Oleksii Ch
Oleksii Ch
29 серпня 2024, 11:57
#
Який ганебний клік-бейт…
+
+15
potator
potator
29 серпня 2024, 12:41
#
Все нормальные давно определились и сами снимают или же уже купили, выгоняют майданных которым хоть в палатке живи, но жрать и пить бесплатно хочется
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 серпня 2024, 13:20
#
Potator

Ну вы и отожгли…
Нищие беженцы
купили жильё…
+
0
Exba
Exba
29 серпня 2024, 13:05
#
Не выгоняют. Там изначально ставилось условие для тех, кто приехал с марта, что жильё только на 90 дней, а дальше сами. Люди осознанно ехали на эти условия. А с сентября урежут выплаты тем, кто приехал до марта по старым условиям и проживает на родном пансионе. Им будут платить 38 евро в неделю (около 160 в месяц) + бесплатное жилье, комуслуги и питание.
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