Ірландія скоротить виплати для біженців з України

Влада Ірландії ухвалила рішення скоротити соціальні виплати українським біженцям, які проживають у місцях, що фінансуються державою, і в центрах для прибулих. Про це повідомляє Reuters .

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Скорочення виплат

Ірландія зменшить виплати до 38,8 євро із 220 євро після аналогічного скорочення для нових біженців з України, які прибули до країни протягом останніх місяців.

Міністр фінансів Майкл МакГрат уточнив, що зміни торкнуться близько третини з 86 000 осіб, які втекли від російського вторгнення та залишилися в Ірландії.

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Зазначається також, що Ірландія має один із найвищих показників кількості українських біженців при власному населенні в 5,3 мільйона осіб, а скорочення соціальних виплат розкритикували організації, які підтримують біженців.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», в Ірландії з 14 березня українських біженців, які прибувають в країну, розміщуватимуть у державне житло лише на 90 днів.