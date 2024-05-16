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16 травня 2024, 9:16

Ірландія скоротить виплати для біженців з України

Влада Ірландії ухвалила рішення скоротити соціальні виплати українським біженцям, які проживають у місцях, що фінансуються державою, і в центрах для прибулих. Про це повідомляє Reuters.

Влада Ірландії ухвалила рішення скоротити соціальні виплати українським біженцям, які проживають у місцях, що фінансуються державою, і в центрах для прибулих.
Фото:depositphotos

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Скорочення виплат

Ірландія зменшить виплати до 38,8 євро із 220 євро після аналогічного скорочення для нових біженців з України, які прибули до країни протягом останніх місяців.

Міністр фінансів Майкл МакГрат уточнив, що зміни торкнуться близько третини з 86 000 осіб, які втекли від російського вторгнення та залишилися в Ірландії.

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Зазначається також, що Ірландія має один із найвищих показників кількості українських біженців при власному населенні в 5,3 мільйона осіб, а скорочення соціальних виплат розкритикували організації, які підтримують біженців.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», в Ірландії з 14 березня українських біженців, які прибувають в країну, розміщуватимуть у державне житло лише на 90 днів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Abramon
Abramon
16 травня 2024, 10:35
#
Трутні, яких оплачують ірландці.
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