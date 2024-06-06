Ірландія заборонила в'їзд українцям без діючих біометричних паспортів

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Починаючи з 5 червня 2024 року, українці без дійсного біометричного паспорта не зможуть в'їхати до Ірландії. Для цього їм потрібен буде дійсний біометричний паспорт.

До цього моменту після вторгнення росії в Україну українцям дозволяли в'їжджати до Ірландії з простроченими біометричними паспортами або внутрішніми паспортами, однак тепер країна скасувала такі тимчасові заходи.

«З 5 червня громадянам України відповідно до розділу 4 Закону про імміграцію 2004 року для в'їзду в державу потрібен дійсний біометричний паспорт. Для поточних бенефіціарів тимчасового захисту в Ірландії важливо знати про цю вимогу, якщо планують тимчасово виїхати з країни», — йдеться у заяві.

Читайте: Ірландія скоротить виплати для біженців з України

Призупинення вимоги щодо біометричних паспортів для громадян України було узгоджено з практикою інших держав-членів Європейського Союзу відповідно до вказівок Комісії ЄС, пояснили у міністерстві.

«Ситуація змінилася після початку війни, тому важливо перейти від екстреного реагування до більш стійкого», — уточнили у відомстві.

В Мін'юсті підкреслили, що більшість громадян України, які їдуть до Ірландії, мають дійсні біометричні паспорти, тому нові зміни не заборонять їм в'їзд. Безвізовий в'їзд для українців продовжує діяти.

Влада Ірландії також пояснила, що бенефіціари тимчасового захисту в Ірландії не втратять захист, якщо не матимуть дійсного біометричного паспорта, однак їм знадобиться дійсний біометричний паспорт для повторного в'їзду в Ірландію, якщо вони планують подорожувати за межами країни.

У вересні минулого року Ірландія посіла третє місце серед країн ЄС за кількістю нових прибулих українців, які шукають міжнародного захисту через вторгнення рф.