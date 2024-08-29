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29 серпня 2024, 9:23

Нафтогаз із вересня планує почати закупівлю газу в ЄС за екстреною кредитною лінією

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» планує почати закупівлю газу в ЄС за кошти кредиту ЄБРР. Перші закупки можуть відбутись вже в вересні цього року. Про це РБК-Україна повідомили джерела на ринку, а пізніше в коментарі підтвердив глава НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» планує почати закупівлю газу в ЄС за кошти кредиту ЄБРР.
Фото: depositphotos

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Деталі

За даними джерел, закупівлі будуть оформлятися на митний склад. При цьому газ буде оплачений і закачаний у підземні сховища України.

Однак ПДВ за товар «Нафтогаз» платити не буде до моменту розмитнення. Допоки товар перебуватиме в режимі митного складу, користуватися ним НАК не зможе.

Обсяг газу, який планується закупити, наразі невідомий, однак відомо, що сума кредиту ЄБРР становить 200 млн євро. Враховуючи, що ціна газу з початку літа піднялася до близько 450 доларів, обсяг закупівлі може бути до 450 млн кубометрів.

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Проте обсяг закупівлі може бути й більшим, з огляду на те, що у «Нафтогазу» є кошти, крім кредиту. За інформацією джерел, закупівля може становити до 600 млн кубометрів.

Крім того, поки товар не буде розмитнений, операція не вважатиметься імпортом. Таким чином, НАК має намір зробити запас газу, який у разі потреби, оперативно може бути розмитнений і використаний.

Зауважимо, що зберігати газ у режимі митного складу можна до 3 років.

Чернишов підтвердив закупівлю газу

Голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов підтвердив, що закупівля газу в ЄС планується за екстреною кредитною лінією.

Він також додав, що закупівля стала можлива саме зараз, бо кредит ЄБРР на 200 млн євро був підтверджений лише нещодавно.

«Нафтогаз» не імпортує газу і не має наміру його імпортувати, оскільки власного видобутку має вистачити для забезпечення потреб українського населення. А газ, який планується закупити в ЄС, буде резервним — на випадок надзвичайних ситуацій. Йдеться не про імпорт газу, а про закупівлю за кошти ЄБРР обсягу блакитного палива, який зберігатиметься у режимі «митний склад» і використовуватиметься виключно за умови виникнення надзвичайних ситуацій і лише для потреб бізнесу", — наголосили в НАК.

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Крім того, в НАК зазначили, що ціна за кубометр цього газу є комерційною таємницею і вона відрізняється від показників TTF.

«Закупівля газу з подальшим розміщенням його на „митному складі“ здійснюється за правилами та під контролем ЄБРР і лише від визначених Банком eligible gas suppliers», — додали в компанії.

Опалювальний сезон

Як писав «Мінфін», станом на 22 липня обсяг газу, що зберігається в підземних газосховищах був понад 10 млрд кубометрів газу. Із початку сезону Україна закачала понад 2,5 млрд кубометрів блакитного палива.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
godvinik
godvinik
29 серпня 2024, 10:17
#
Из кредитов легче воровать?
Нафтогаз уже не прибыльный?
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