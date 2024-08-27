Україна не буде продовжувати договір з рф про транзит газу до Європи

Україна не має наміру продовжувати транзитний договір із росією щодо газу, термін дії якого закінчується наприкінці 2024 року, у разі запиту з Європи готова обговорювати транзит газу інших постачальників через свою ГТС. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції в Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

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«Договір із Росією ніхто продовжувати не буде, на цьому поставлено крапку. Що стосується транзиту газу від інших компаній, то, якщо триватиме запит деяких наших європейських колег, а ми всі в Євросоюзі, розглядатимемо їхнє прохання», — сказав він.

Водночас президент зазначив, що не має інформації щодо нещодавньої зустрічі президентів Азербайджану і росії.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв наприкінці липня повідомив, що його держава перебуває в процесі перемовин із рф щодо можливості продовження транзиту природного газу територією України, російсько-український контракт про який закінчується 2024 року. За його словами, українська влада і Європейський Союз попросили посприяти Азербайджану у продовженні цього контракту.

Голова правління НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов, коментуючи цю заяву, зазначив, що ЄС і Україна шукають шляхи забезпечення стійких постачань газу до Європи після припинення українсько-російського транзитного контракту 2024 року, одним із них може стати постачання азербайджанського газу.

Глава Міненерго України Герман Галущенко на початку серпня сказав, що наразі конкретних пропозицій від Азербайджану не надходило, але вони можуть бути.