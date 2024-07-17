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17 липня 2024, 10:48

Україна отримає 200 мільйонів євро від ЄБРР на посилення енергетичної безпеки

Україна отримає 200 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку на підтримку НАК «Нафтогаз України» у створенні стратегічних резервів природного газу і підтримку енергетичної безпеки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Україна отримає 200 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку на підтримку НАК «Нафтогаз України» у створенні стратегічних резервів природного газу і підтримку енергетичної безпеки.
Фото:mof.gov.ua

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Деталі

«ЄБРР є лідером у підтримці ініціатив для забезпечення стабільності функціонування енергетичного сектору України. Вдячний за розуміння нагальних потреб України та ухвалення необхідних рішень. Підписання є важливим кроком для посилення енергетичної стабільності України в умовах війни», — зазначив Марченко.

Станом на сьогодні на стадії реалізації в державному секторі знаходиться десять спільних з ЄБРР проєктів загальним обсягом 2,1 млрд євро.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення допомога ЄБРР у всіх напрямах сягнула майже 4 млрд євро. Банк значно збільшив обсяги фінансування України відтоді, як росія розпочала повномасштабну війну, і має намір продовжувати інвестувати в Україну від 1,5 до 2 млрд євро щорічно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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