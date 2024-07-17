Україна отримає 200 мільйонів євро від ЄБРР на посилення енергетичної безпеки

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«ЄБРР є лідером у підтримці ініціатив для забезпечення стабільності функціонування енергетичного сектору України. Вдячний за розуміння нагальних потреб України та ухвалення необхідних рішень. Підписання є важливим кроком для посилення енергетичної стабільності України в умовах війни», — зазначив Марченко.

Станом на сьогодні на стадії реалізації в державному секторі знаходиться десять спільних з ЄБРР проєктів загальним обсягом 2,1 млрд євро.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення допомога ЄБРР у всіх напрямах сягнула майже 4 млрд євро. Банк значно збільшив обсяги фінансування України відтоді, як росія розпочала повномасштабну війну, і має намір продовжувати інвестувати в Україну від 1,5 до 2 млрд євро щорічно.