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29 серпня 2024, 9:05

МВФ знову їде до України. Вирішуватимуть виділення $1,1 мільярда

Команда Міжнародного валютного фонду наступного тижня відвідає Україну. Під час зустрічі з офіційними особами в Україні планують переглянути перспективи бюджету. Про це пише Bloomberg.

Команда Міжнародного валютного фонду наступного тижня відвідає Україну.
Фото: depositphotos

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Мета зустрічі

Вже наступного тижня команда МВФ зустрінеться з українськими офіційними особами, щоб розглянути перспективи бюджету України.

Під час поїздки МВФ планує вирішити, чи виплачувати наступні $1,1 мільярда із програми допомоги на $15,6 мільярда.

Читайте: Україна отримала транш від МВФ на $2,2 мільярда

За словами одного з джерел видання, перед поїздкою співробітники МВФ, які працюють з Україною, візьмуть участь у неформальній зустрічі з виконавчою радою фонду, щоб поінформувати їх про останню інформацію про позику Україні.

Нагадаємо

28 червня, Виконавча рада МВФ схвалила четвертий перегляд програми EFF.

Графі переглядів програми МВФ

  • 5️-й перегляд — у жовтні 2024 року. Приблизно на $1,1 млрд (835 млн СПЗ);
  • 6-й перегляд — у грудні 2024 року. Теж приблизно на $1,1 млрд (S835 млн СПЗ);
  • 7-й перегляд — з 1 березня 2025 року. Приблизно на $0,9 млрд (684 млн СПЗ).

«Мінфін» писав, що на початку липня МВФ опублікував оновлений Меморандум для України. Фонд додав Україні два нових структурних маяки. Зараз виконано 23 з 37 маяків (п'ять виконані із запізненням).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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