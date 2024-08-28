Українці продовжують віддавати перевагу безготівковим операціям — НБУ

Українці, як і раніше, віддають перевагу безготівковим розрахункам з платіжними картками. Про це свідчить статистика використання платіжних карток, емітованих банками України, за перше півріччя 2024 року.

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Кількість операцій з картками

Так, кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в першому півріччі 2024 року становила 4 123 млн шт., а їхня сума — 3 093,1 млрд грн.

З них безготівковими були 3 887,8 млн операцій на загальну суму 1 995,5 млрд грн.

Понад 94% операцій з платіжними картками — безготівкові

Частка безготівкових операцій у першому півріччі 2024 року за сумою перебувала на рівні 64,5% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю — досягла 94,3% (за перше півріччя 2024 року — 66,3% та 93,4% відповідно).

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Де найбільше використовують картки

В першому півріччі цього року найбільше операцій із використанням карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах (73,1% та 45,7% відповідно). Тобто було здійснено 2 841,3 млн операцій на суму 912,6 млрд грн.

Перекази з картки на картку в першому півріччі 2024 року становили третину за сумою (32,2%) та майже десятину за кількістю (8,5%). Оплата товарів і послуг в інтернеті — 14,4% за сумою та 13,6% за кількістю.

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У звітному періоді середня сума однієї операції становила:

в торговельній та сервісній мережах — 321 грн (у першому півріччі 2023 року — 325 грн),

з переказу з картки на картку — 1 936 грн (2 031 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет — 497 грн (471 грн).

Збільшується кількість карток та платіжна інфраструктура

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережі в червні порівняно з січнем зросла на 7,1% (до 480,6 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, — на 7,3% (до 495,4 тис. шт.).

Банкоматна мережа з початку року майже не зазнала змін та налічувала 15,9 тис. банкоматів.

За перше півріччя 2024 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 118,8 млн шт. Це на 3% більше порівняно з січнем цього року.

Такими ж темпами збільшувалася і кількість платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції. Так, кількість активних карток зросла на 2% — із 51,6 млн шт. у січні до 52,7 млн шт. у червні.

Безконтактні платежі

Продовжує зростати і загальна кількість безконтактних платіжних карток. Їх кількість, за підсумками червня цього року, збільшилася на 4% порівняно з січнем. Загалом більш ніж половина (60,1%) активних платіжних карток у червні — це безконтактні картки.

Також популярними серед українців є токенізовані платіжні картки, кількість яких з початку року зросла на 14% (до 14,1 млн шт.). Серед усіх активних карток їх частка становить майже 27% (у січні 2024 року — 24%). Тобто токенізованою є приблизно кожна четверта активна платіжна картка.

Як наслідок, частка безконтактних операцій (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів) продовжує зростати.

Наразі за перше півріччя 2024 року вона досягла 93,6% за сумою та 94,9% за кількістю (у першому півріччі минулого року частка таких операцій становила 88,6% та 89,8% відповідно).

Безконтактними були 2 695,6 млн операцій на суму 854,6 млрд грн (у першому півріччі 2023 року — 2 032 млн операцій на суму 651,9 млрд грн).