Суд відпустив голову АМКУ Кириленка під заставу у 30 мільйонів

Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід для голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка у вигляді застави у розмірі 30 млн грн гривень та зобов’язання носити електронний браслет. Про це пише Радіо Свобода.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Зазначається, що детектив Національного антикорупційного бюро та прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили суд взяти Кириленка під варту із можливістю внесення застави в розмірі понад 120 млн грн.

Але під час засідання 28 серпня слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько відмовив у задоволенні цього клопотання та призначив інший запобіжний захід — заставу у розмірі 30 млн грн без взяття під варту.

Кириленко також має здати закордонні паспорти, утриматися від спілкування зі свідками та зобов’язаний носити електронний браслет.

У САП наголосили, що не погоджуються із вказаним рішенням суду та оскаржуватимуть його в апеляційному порядку.

Читайте: Голові АМКУ повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів (фото)

Передісторія

14 серпня САП та НАБУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації чинному очільнику державного органу зі спеціальним статусом.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2020−2023 роках вказана особа, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набула 21 об'єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.

Серед набутого посадовцем майна:

7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;

2 гаражних бокси;

6 машино-місць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль «ВМW Х3».

Загальна вартість активів склала 61,7 млн грн. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок.

«Надалі з метою приховання факту незаконного збагачення посадовець не зазначив відомості про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки», — йдеться у повідомленні.

Його дії кваліфіковані за ст. 368−5 та ч. 2 ст. 366−2 КК України.

Зазначається, що приводом для розслідування САП та НАБУ стало оприлюднення журналістського розслідування «Радіо Свобода».

Що відомо про Кириленка