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14 серпня 2024, 15:33

Голові АМКУ повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів (фото)

САП та НАБУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації чинному очільнику державного органу зі спеціальним статусом. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

САП та НАБУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації чинному очільнику державного органу зі спеціальним статусом.
Фото: t.me/sap_gov_ua

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Правоохоронці не називають підозрюваного, але за даними Центру протидії корупції, йдеться про очільника Антимонопольного комітету та ексголову Донецької ОВА Павла Кириленка. Також його ім'я назвав народний депутат Ярослав Железняк.

Розслідування

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2020−2023 роках вказана особа, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набула 21 об'єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.

Серед набутого посадовцем майна:

  • 7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;
  • будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;
  • 2 гаражних бокси;
  • 6 машино-місць;
  • 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
  • автомобіль «ВМW Х3».

Загальна вартість активів склала 61,7 млн грн. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок.

«У подальшому з метою приховання факту незаконного збагачення посадовець не зазначив відомості про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки», — йдеться у повідомленні.

Його дії кваліфіковані за ст. 368−5 та ч. 2 ст. 366−2 КК України.

Зазначається, що приводом для розслідування САП та НАБУ стало оприлюднення журналістського розслідування «Радіо Свобода».

«Схеми» написали, що родичі чиновника не мали бізнесу і за останні 25 років не отримували достатніх офіційних доходів, щоб все це придбати.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
nitrolog
nitrolog
14 серпня 2024, 16:06
#
Є в нашій країні хоч одна людина яка лізе у владу не заради збагачення?
+
0
Klimo
Klimo
14 серпня 2024, 17:27
#
Ну да ну дв типа не знали
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