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20 серпня 2024, 16:04

Кабмін виділив 24 мільярди на закупівлю дронів для ЗСУ

Кабінет Міністрів виділив 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для українських військових. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кабінет Міністрів виділив 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для українських військових.
Фото: НБУ

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Сьогодні виділяємо 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони», — заявив він на засідання уряду 20 серпня.

За його словами, Україна здійснила «справжній прорив» у виробництві та застосуванні безпілотників. На сьогодні державою вже законтрактовано 1 млн дронів, 500 українських компаній виробляють дрони.

Крім того, голова уряду нагадав, що за ініціативи президента в структурі ЗСУ створений окремий рід військ — Сили безпілотних систем. Україна стала першою державою у світі, яка завершує їх комплектування.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Верховна Рада дозволила фінансувати підрозділи Сил оборони з місцевих бюджетів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Moonlighter
Moonlighter
20 серпня 2024, 16:20
#
«За його словами, Україна здійснила «справжній прорив» у виробництві та застосуванні безпілотників. «

Знаем мы этот прорыв, все уже видели дроны Розенблата за почти миллиард грн. Сколько там еще таких своих законтрактовано?
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