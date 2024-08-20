Кабмін виділив 24 мільярди на закупівлю дронів для ЗСУ

Кабінет Міністрів виділив 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для українських військових. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Сьогодні виділяємо 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони», — заявив він на засідання уряду 20 серпня.

За його словами, Україна здійснила «справжній прорив» у виробництві та застосуванні безпілотників. На сьогодні державою вже законтрактовано 1 млн дронів, 500 українських компаній виробляють дрони.

Крім того, голова уряду нагадав, що за ініціативи президента в структурі ЗСУ створений окремий рід військ — Сили безпілотних систем. Україна стала першою державою у світі, яка завершує їх комплектування.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Верховна Рада дозволила фінансувати підрозділи Сил оборони з місцевих бюджетів.