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27 серпня 2024, 14:59

Скільки триватимуть відключення світла. Відповідь Міненерго

Відключення світла триватимуть, доки не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми, ситуація складна, але контрольована. Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

Відключення світла триватимуть, доки не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми, ситуація складна, але контрольована.

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Що кажуть в Міненерго

«Сьогодні будуть діяти графіки планових відключень, допоки нам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми», — заявила вона.

За її словами, зараз тільки відбувається оцінка пошкоджень на всіх об'єктах, і там, де це можливо, енергетики вже приступили до ремонтних робіт.

Однак, вона оцінює ситуацію в енергетиці як складну, але контрольовану.

Читайте: Масована атака рф: в уряді поки не можуть спрогнозувати ситуацію з електроенергією на найближчі місяці

Масована атака

Як писав «Мінфін», росія завдала 26 серпня наймасованішого авіаобстрілу України — використала 127 ракет і 109 ударних дронів. Forbes Ukraine оцінює вартість атаки в $1,2−1,3 млрд, що є рекордним показником за весь час повномасштабної війни.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК «Укренерго» розпорядилася запровадити екстрені відключення світла по всій країні.

Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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3212242
3212242
27 серпня 2024, 15:11
#
Автор повідомлення — Капітан Очевидність?
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0
Mini Mi
Mini Mi
27 серпня 2024, 16:02
#
Ага, при этом на западной после трёх свет не отключают уже, а в центральной и на севере к графику ещё и аварийные ввели.
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0
Бедный папа
Бедный папа
27 серпня 2024, 16:46
#
> «ситуация сложная, но контролируемая» — Светлана Гринчук

будем жить плохо, но недолго
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