Скільки триватимуть відключення світла. Відповідь Міненерго

Відключення світла триватимуть, доки не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми, ситуація складна, але контрольована. Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

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Що кажуть в Міненерго

«Сьогодні будуть діяти графіки планових відключень, допоки нам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми», — заявила вона.

За її словами, зараз тільки відбувається оцінка пошкоджень на всіх об'єктах, і там, де це можливо, енергетики вже приступили до ремонтних робіт.

Однак, вона оцінює ситуацію в енергетиці як складну, але контрольовану.

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Масована атака

Як писав «Мінфін», росія завдала 26 серпня наймасованішого авіаобстрілу України — використала 127 ракет і 109 ударних дронів. Forbes Ukraine оцінює вартість атаки в $1,2−1,3 млрд, що є рекордним показником за весь час повномасштабної війни.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК «Укренерго» розпорядилася запровадити екстрені відключення світла по всій країні.

Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.