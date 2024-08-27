В Австралії дозволили ігнорувати повідомлення від керівництва у неробочий час

В Австралії з 26 серпня набув чинності закон, який отримав серед громадян назву «право на відключення». Про це повідомляє ВВС.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Новий закон дозволяє співробітникам по всій країні не приймати дзвінки та ігнорувати повідомлення керівництва після закінчення робочого дня, якщо вони цього захочуть, не побоюючись покарання з боку роботодавця. Закон було ухвалено з метою захисту права працівників на особисте життя.

Раніше опитування показало, що австралійці працюють понаднормово в середньому 281 годину на рік без додаткової оплати.

Аналогічні правила діють більш ніж у 20 країнах, переважно в Європі та Латинській Америці.

Як зазначає ВВС, закон не забороняє роботодавцю зв'язуватися зі співробітниками в не робочі години, проте дає право працівникові не відповідати на дзвінки та повідомлення.

У випадку, якщо між керівництвом та працівником виникнуть якісь суперечки з приводу нових правил, спочатку вони будуть намагатися вирішити розбіжності самостійно.

Якщо рішення не буде знайдено, до справи може втрутитися Австралійська комісія з питань справедливої праці (Fair Work Commission, FWC). Вона може офіційно наказати роботодавцю припинити контакти зі співробітником після закінчення його робочого дня. А якщо відмова працівника виходити на зв'язок після роботи буде вважатися «необґрунтованою», зобов'язати її відповідати на дзвінки та повідомлення.

Штраф

Невиконання розпоряджень FWC може спричинити штраф у розмірі до 19 000 австралійських доларів (понад $12 000) для співробітника і до 94 000 австралійських доларів (понад $63 000) для компанії.

«Закон дасть можливість працівникам відмовлятися від необґрунтованих контактів з начальством поза робочим часом і забезпечить кращий баланс між роботою та особистим життям», — заявили представники Австралійської ради профспілок.