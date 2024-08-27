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27 серпня 2024, 12:16

В Австралії дозволили ігнорувати повідомлення від керівництва у неробочий час

В Австралії з 26 серпня набув чинності закон, який отримав серед громадян назву «право на відключення». Про це повідомляє ВВС.

В Австралії з 26 серпня набув чинності закон, який отримав серед громадян назву «право на відключення».
Фото: depositphotos

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Що відомо

Новий закон дозволяє співробітникам по всій країні не приймати дзвінки та ігнорувати повідомлення керівництва після закінчення робочого дня, якщо вони цього захочуть, не побоюючись покарання з боку роботодавця. Закон було ухвалено з метою захисту права працівників на особисте життя.

Раніше опитування показало, що австралійці працюють понаднормово в середньому 281 годину на рік без додаткової оплати.

Аналогічні правила діють більш ніж у 20 країнах, переважно в Європі та Латинській Америці.

Як зазначає ВВС, закон не забороняє роботодавцю зв'язуватися зі співробітниками в не робочі години, проте дає право працівникові не відповідати на дзвінки та повідомлення.

У випадку, якщо між керівництвом та працівником виникнуть якісь суперечки з приводу нових правил, спочатку вони будуть намагатися вирішити розбіжності самостійно.

Якщо рішення не буде знайдено, до справи може втрутитися Австралійська комісія з питань справедливої праці (Fair Work Commission, FWC). Вона може офіційно наказати роботодавцю припинити контакти зі співробітником після закінчення його робочого дня. А якщо відмова працівника виходити на зв'язок після роботи буде вважатися «необґрунтованою», зобов'язати її відповідати на дзвінки та повідомлення.

Штраф

Невиконання розпоряджень FWC може спричинити штраф у розмірі до 19 000 австралійських доларів (понад $12 000) для співробітника і до 94 000 австралійських доларів (понад $63 000) для компанії.

«Закон дасть можливість працівникам відмовлятися від необґрунтованих контактів з начальством поза робочим часом і забезпечить кращий баланс між роботою та особистим життям», — заявили представники Австралійської ради профспілок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
bonv
bonv
27 серпня 2024, 12:23
#
Посилайте нафіг начальство у вільний час:)
+
0
Strain
Strain
27 серпня 2024, 12:47
#
Даже если у нас такое примут — работать оно не будет.
Сообщение от начальства в нерабочее время приходят в основной массе ИТ.
ИТ в нашей стране перевели на ГИГ контракты в которых работодатель пишет что хочет.
Напишет «этим вы соглашаетесь отвечать в нерабочее время» и делов то.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
27 серпня 2024, 16:09
#
Ну если ты ничего из себя не представляешь и работаешь в говноконторке, то да так и будет. А ценным специалистам никто ничего не сделает если они тупо отвечать не будут.
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0
Kikudzuki
Kikudzuki
27 серпня 2024, 13:46
#
У нас и без закона в нерабочее время все избегают пересечения с начальством: трубку не берут, сообщения не замечают, какие проблемы? Как хорошо было в те времена, когда у человека, в лучшем случае, был только стационарный домашний телефон — и никаких проблем от начальства в нерабочее время. 😉
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