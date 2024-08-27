1 трлн грн складають видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-липні 2024 року. Це 58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. З них у липні використано з держбюджету — 161,6 млрд грн, повідомили в Мінфіні.
27 серпня 2024, 10:15
З початку року видатки України на безпеку та оборону вже перевищили 1 трлн грн
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Кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення;
- інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Читайте: У першому півріччі на оборону пішла половина видатків держбюджету (інфографіка)
Безпека й оборона залишається найбільшою статтею видатків державного бюджету.
Джерело: Мінфін
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