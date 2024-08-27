З початку року видатки України на безпеку та оборону вже перевищили 1 трлн грн

1 трлн грн складають видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-липні 2024 року. Це 58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. З них у липні використано з держбюджету — 161,6 млрд грн, повідомили в Мінфіні.