рф вдарила по Київській ГЕС, є пошкодження — Forbes

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Що відомо

Як пише видання, вранці 26 серпня росіяни різними типами ракет та безпілотників намагалися зруйнувати Київську ГЕС.

Внаслідок обстрілів є влучання і пошкодження, сказав Forbes топменеджер державної енергокомпанії.

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Загрози прориву греблі чи критичних пошкоджень станції немає, наголосив він.

Зі свого боку директор Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі написав, що ситуація на Київській ГЕС не становить загрози, хоча й не уточнив інформації про можливі руйнування.

Нагадаємо

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК «Укренерго» розпорядилася запровадити екстрені відключення світла по всій країні.

Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.