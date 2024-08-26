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26 серпня 2024, 14:45

рф вдарила по Київській ГЕС, є пошкодження — Forbes

Ракети й безпілотники під час атаки росіян по Україні 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію. Про це розповів виданню Forbes Ukraine топменеджер державної енергокомпанії, знайомий з ситуацією на засадах анонімності.

Ракети й безпілотники під час атаки росіян по Україні 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію.

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Що відомо

Як пише видання, вранці 26 серпня росіяни різними типами ракет та безпілотників намагалися зруйнувати Київську ГЕС.

Внаслідок обстрілів є влучання і пошкодження, сказав Forbes топменеджер державної енергокомпанії.

Читайте: Укренерго надало розпорядження ввести екстрені відключення світла

Загрози прориву греблі чи критичних пошкоджень станції немає, наголосив він.

Зі свого боку директор Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі написав, що ситуація на Київській ГЕС не становить загрози, хоча й не уточнив інформації про можливі руйнування.

Нагадаємо

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК «Укренерго» розпорядилася запровадити екстрені відключення світла по всій країні.

Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
BatonUA
BatonUA
26 серпня 2024, 17:40
#
Де боти з коментарями? Важно придумати як звинуватити владу, чи що?
+
+14
Mini Mi
Mini Mi
26 серпня 2024, 18:48
#
Ще пару років такої війни з «усе під контролем» і інфраструктури не буде зовсім
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