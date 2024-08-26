Укренерго надало розпорядження ввести екстрені відключення світла

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«Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, — не діють», — йдеться у повідомленні.

За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, окупанти завдають ударів по енергосистемі Києва та Дніпра.

Зазначається, що енергетики всієї країни працюють цілодобово, щоб повернути світло в оселі українців.

Атака на енергооб'єкти

Ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині. За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням.

Нагадаємо

Зранку 26 серпня рф здійснює масований обстріл України. Вибухи чули у Києві, Київській области, Луцьку, Львові, Дніпрі, Одесі.

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