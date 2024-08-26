Укренерго 26 серпня надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.
Укренерго надало розпорядження ввести екстрені відключення світла
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«Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, — не діють», — йдеться у повідомленні.
За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, окупанти завдають ударів по енергосистемі Києва та Дніпра.
Зазначається, що енергетики всієї країни працюють цілодобово, щоб повернути світло в оселі українців.
Атака на енергооб'єкти
Ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині. За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням.
Нагадаємо
Зранку 26 серпня рф здійснює масований обстріл України. Вибухи чули у Києві, Київській области, Луцьку, Львові, Дніпрі, Одесі.
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