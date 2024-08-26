З чим пов’язані аварійні відключення світла. Пояснення Укренерго

Аварійні відключення світла пов'язані з превентивними заходами для підтримання балансу енергосистеми, а також із пошкодженням енергетичного обладнання в низці областей. Про це під час брифінгу повідомив радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко, передає Інтерфакс-Україна.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Пояснення Укренерго

«Протягом двох годин після завершення тривоги, коли з'явиться можливість обстежити наслідки комбінованої атаки, ми краще розумітимемо стан справ в енергосистемі, й можна буде зорієнтувати споживачів щодо термінів відновлення енергопостачання», — наголосив він.

За його словами, офіційного повідомлення «Укренерго» слід очікувати орієнтовно після обіду.

Водночас Бойко пояснив, що під час атаки були обмеження з видачі потужності з електростанцій, зокрема атомних.

«Були нюанси, пов'язані з обмеженням видачі потужності, зокрема з атомних станцій. Одним із наслідків цього є те, що світло є не у всіх», — сказав він.

Радник прем'єра наголосив, що навіть попередній аналіз ракетно-дронової атаки та кількості засобів ураження свідчить про те, що це була одна з наймасованіших атак росіян по Україні.

«За повідомленнями з регіонів, є багато нюансів, пов'язаних із пошкодженням енергообладнання. Ця атака охопила всю територію України. Практично у всій Україні аварійні відключення», — додав він.

Читайте: Укренерго надало розпорядження ввести екстрені відключення світла