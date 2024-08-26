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26 серпня 2024, 13:44

З чим пов’язані аварійні відключення світла. Пояснення Укренерго

Аварійні відключення світла пов'язані з превентивними заходами для підтримання балансу енергосистеми, а також із пошкодженням енергетичного обладнання в низці областей. Про це під час брифінгу повідомив радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко, передає Інтерфакс-Україна.

Аварійні відключення світла пов'язані з превентивними заходами для підтримання балансу енергосистеми, а також із пошкодженням енергетичного обладнання в низці областей.

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Пояснення Укренерго

«Протягом двох годин після завершення тривоги, коли з'явиться можливість обстежити наслідки комбінованої атаки, ми краще розумітимемо стан справ в енергосистемі, й можна буде зорієнтувати споживачів щодо термінів відновлення енергопостачання», — наголосив він.

За його словами, офіційного повідомлення «Укренерго» слід очікувати орієнтовно після обіду.

Водночас Бойко пояснив, що під час атаки були обмеження з видачі потужності з електростанцій, зокрема атомних.

«Були нюанси, пов'язані з обмеженням видачі потужності, зокрема з атомних станцій. Одним із наслідків цього є те, що світло є не у всіх», — сказав він.

Радник прем'єра наголосив, що навіть попередній аналіз ракетно-дронової атаки та кількості засобів ураження свідчить про те, що це була одна з наймасованіших атак росіян по Україні.

«За повідомленнями з регіонів, є багато нюансів, пов'язаних із пошкодженням енергообладнання. Ця атака охопила всю територію України. Практично у всій Україні аварійні відключення», — додав він.

Читайте: Укренерго надало розпорядження ввести екстрені відключення світла

Нагадаємо

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК «Укренерго» розпорядилася запровадити екстрені відключення світла по всій країні.

Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.

Джерело: Мінфін
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