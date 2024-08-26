У Польщі збудують першу АЕС

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 серпня 2024, 12:37

У Польщі збудують першу АЕС

Уряд Польщі виділить 4,6 млрд злотих (понад 1 млрд євро) на будівництво першої в країні атомної електростанції. Про це заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, передає Liga.net.

Уряд Польщі виділить 4,6 млрд злотих (понад 1 млрд євро) на будівництво першої в країні атомної електростанції.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Наступного року ми виділимо 4,6 млрд злотих на будівництво атомної електростанції», — заявив міністр у неділю, 25 серпня, під час форуму Campus Polska в Ольштині.

Польщі, за словами Доманського, «потрібно знайти нові двигуни економічного зростання».

«Якщо у нас ціни на енергоносії будуть на 40−50% вищі, ніж у Німеччині, Франції та Іспанії, це є величезним викликом для польської промисловості», — цитує міністра RMF24.

Доманський звернув увагу на відновлювані джерела енергії, атомну енергетику, інвестиції у мережі, інвестиції у сховища та динамічні тарифи.

«Насправді ми знаємо, у якому напрямі слід рухатись. Ми знаємо, що трансформація енергетики, безперечно, є завданням номер один», — запевнив міністр фінансів.

Уряд Польщі у липні 2023 року офіційно погодив будівництво першої атомної електростанції на території країни. У вересні було підписано фінальну угоду про її проєктування та будівництво з консорціумом американських компаній Westinghouse та Bechtel.

Перша АЕС у Польщі буде розташована у Померанії (північно-західна територія країни), її будівництво має розпочатися у 2026 році, а перший блок планується запустити в експлуатацію у 2033 році.

Атомну станцію будуватимуть за американською технологією AP1000 — такою самою, яку Westinghouse почала реалізувати в Україні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
R S
R S
26 серпня 2024, 13:24
#
Правильно, уже многие поняли, что курс на «зелёную» энергетику — тупиковый, который никогда не обеспечит промышленность требуемыми объёмами э/э.

Где-то заплакала Грета…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 серпня 2024, 13:46
#
Грета вже переключилась на пiдтримку Палестини та Сектору Газа, бо там також проблеми з «экологiею»…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами