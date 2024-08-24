Україна продовжила на декілька днів термін ранньої згоди на обмін єврооблігацій

Україна оголосила про подовження до 17:00 за нью-йоркським часом 27 серпня терміну ранньої згоди на обмін єврооблігацій у межах їхньої реструктуризації, що надає утримувачам максимально вигідні умови. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Україна розуміє, що деякі утримувачі можуть зіткнутися з технічними проблемами під час передання своїх інструкцій з участі через своїх кастодіанів і клірингові системи, що може вплинути на своєчасне передання таких інструкцій з участі до крайнього терміну ранньої згоди», — йдеться в біржовому повідомленні Мінфіну.

Зазначається, що термін продовження було обрано на підставі інформації, отриманої від таких власників єврооблігацій.

Водночас зазначається, що дата розрахунків залишається незмінною і, як очікується, настане 30 серпня 2024 року або близько цієї дати.

Своєю чергою спеціальний комітет кредиторів власників єврооблігацій також розповсюдив у п'ятницю повідомлення, що підтримує рішення України щодо продовження терміну ранньої згоди.

«Надаючи власникам відповідних облігацій додатковий час, Комітет вважає, що це допоможе максимізувати участь і, отже, підвищити ймовірність успіху пропозиції (про обмін)», — йдеться в інформації комітету.

Добровільна участь в обміні та подання заяв у строк ранньої згоди дає можливість власникам єврооблігацій отримати 1,25% додаткової грошової винагороди, а також нові облігації серії «B» на 12,65% від суми єврооблігацій.

Початкова пропозиція Мінфіну щодо обміну передбачала участь у ньому тільки власників від 100 облігацій, номінал яких $1000, однак потім було зроблено послаблення.

«Завдяки своєчасному реагуванню Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) і злагодженим діям із Національним банком, Міністерством фінансів України 16 серпня 2024 року депозитарним установам було надіслано додаткову інформацію (роз'яснення) щодо порядку голосування за корпоративною подією з обміну ОВДП на інші цінні папери і кошти», — зазначала НКЦПФР.

Регулятор уточнив, що було нівельовано проблему щодо лотності пакетів цінних паперів, надано додатковий граничний час на схвалення розпоряджень, а також можливість агрегованого голосування.

За оцінками засновника інвестгрупи «Універ» Тараса Козака для видання Forbes Україна, вкладення українських фізосіб у єврооблігації України становлять приблизно $20 млн, зокрема, у його компанії таких клієнтів приблизно 500, а після серії угод їх залишилося приблизно 260.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна 22 липня повідомила про досягнення принципових домовленостей про реструктуризацію боргу за євробондами на суму близько $23 млрд зі спеціальним комітетом власників цих євробондів.

Домовленості передбачають списання 37% боргу з можливістю відновлення 12% у разі досягнення певного рівня ВВП у 2028 році.

Решту боргу буде оформлено новими єврооблігаціями з погашенням у 2029−2036 роках, відсотки за якими поступово зростатимуть від 1,75% у найближчі роки до 7,75% наприкінці терміну обігу.

За добровільну участь у такому обміні буде виплачено винагороду в розмірі 1,25% від суми єврооблігацій, які обмінюються.

Для того, щоб угода відбулася, достатньо буде згоди 2/3 власників усіх паперів і щонайменше половини власників кожного з випусків, за умови, що проти такої угоди буде менше ніж чверть власників кожного випуску.