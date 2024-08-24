Кабмін продовжив дію «транспортного безвізу» з ЄС

Кабінет міністрів затвердив документ, який створює правові підстави, щоб угода про «транспортний безвіз» із Європейським Союзом продовжувала діяти. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Ми домовилися з ЄС, що Угода буде подовжена до кінця червня 2025 року. І зараз працюємо, аби зробити її безтерміновою», — зазначив очільник уряду.

Як нагадав прем'єр-міністр, «транспортний безвіз» — це лібералізація вантажних перевезень, завдяки якій українські компанії можуть транспортувати товари у Європу без спеціальних дозволів.

За його словами, це економить гроші та час, а також розширює доступ українських товарів до європейських ринків.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна та Норвегія продовжили дію «транспортного безвізу» до кінця червня 2025 року.