Україна та Норвегія продовжили дію «транспортного безвізу»

Україна та Норвегія продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень до кінця червня 2025 року. Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

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«Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерство транспорту Норвегії погодили лібералізацію вантажних перевезень між країнами до 30 червня 2025 року. Йдеться про подальше виконання двосторонніх та транзитних перевезень між країнами без дозволів», — йдеться в повідомленні.

Угода розповсюджується на транспортні засоби, що відповідають стандарту екологічності Євро-5 та вище. Під час здійснення перевезень водії зобов’язані мати при собі сертифікат, який підтверджує екологічний клас їхньої вантажівки. На борту вантажівок також має бути витяг про наявність ліцензії на перевезення.

Крім того, під час засідання профільної комісії Україні вдалося домовитися з норвезькою стороною про збільшення кількості дозволів на перевезення в/з третіх країн на 40%.

Нагадаємо

Українським перевізникам доступний «транспортний безвіз» з 37 державами, включно із країнами Євросоюзу.

За останній рік, окрім Норвегії, вдалось також домовитись про лібералізацію вантажних перевезень з Північною Македонією, Туреччиною, Молдовою, Грузією та Чорногорією.