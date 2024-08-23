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23 серпня 2024, 18:01

Укренерго відновило лінію живлення Запорізької АЕС

Фахівці Укренерго відновили лінію живлення окупованої Запорізької атомної електростанції, що була пошкоджена через російські обстріли 22 серпня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Фахівці Укренерго відновили лінію живлення окупованої Запорізької атомної електростанції, що була пошкоджена через російські обстріли 22 серпня.
Фото: Укренерго

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Ремонтні бригади НЕК „Укренерго“ відновили надійність живлення Запорізької АЕС. Високовольтна повітряна лінія 330 кВ включена в роботу», — йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади чекали дозволу військовослужбовців для того, щоб усунути пошкодження та включити лінію в роботу.

Зазначається, що зараз ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями.

Читайте також: Україна відновлює продаж електроенергії за кордон

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що через російські обстріли була знову пошкоджена одна із двох ліній електропередачі, які живлять Запорізьку атомну електростанцію.

Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий — із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова може спричинити аварійну ситуацію.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
23 серпня 2024, 18:50
#
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яктак?
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